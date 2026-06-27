'큰일났다, 한국 6위→7위 추락, 32강 더 어려워졌다' 세네갈 5위 급부상, 이라크와의 최종전 5-0 대승..'3위 팀순위, 벼랑 끝으로 내몰렸다'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 손흥민에 이야기를 하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

득점 후 좋아하는 세네갈 선수들 로이터

득점한 세네갈 선수들 AFP

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 노주환 기자]한국의 북중미월드컵 32강 진출 가능성이 또 줄었다. 3위 팀들의 중간 순위에서 6위에서 7위로 한계단 더 떨어졌다. 이번 대회에선 8위까지 '와일드카드 3위'로 32강에 오를 수 있다. 세네갈이 북중미월드컵 조별리그 최종전서 득점이 폭발하면서 3위 팀들의 순위 랭킹에서 한국을 앞질렀다.

Advertisement

세네갈이 27일(이하 한국시각) 캐나다 토론토 스타디움에서 벌어진 이라크와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 I조 최종전에서 가공할 득점력을 앞세워 5대0 대승을 거뒀다. 조별리그에서 2패 후 1승을 거둔 세네갈(8득점 6실점)은 승점 3점, 골득실차 +2을 기록했다. 이라크는 3패로 최하위를 기록했다.

득점한 세네갈 선수들 AFP)

27일 오전 6시 현재 북중미월드컵 3위 팀들의 중간순위. 한국이 7위다. 캡처=BBC 홈페이지

최종전 대승을 거둔 세네갈은 3위 팀들의 중간 순위에서 파라과이(승점 4)에 이어 5위로 도약했다. 이번 대회에선 조별리그 3위 12팀 중 상위 8팀이 32강에 올라간다. A조 3위 한국(2득점 3실점)은 승점 3점, 골득실차 -1이다. 한국은 이 순위에서 4위→6위→7위로 계속 떨어지고 있다. 한국 보다 순위가 낮은 팀 중에서 알제리, 카보베르데, 벨기에, 콩고민주공화국은 최종전을 치르지 않았다. 이 4팀 중 두 팀이 치고 올라오면 한국은 8위 아래로 떨어지며 32강 진출이 좌절된다.

세네갈은 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 사르, 2선에 마네-카마라-음바예, 수비형 미드필더로 디아라-게예, 포백에 야콥스-니아카테-세크-디아타, 골키퍼 디아우를 배치했다.

Advertisement

이라크는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 알 하마디, 2선에 바예시-자심-카셈, 더블 볼란치로 알 암마리-이크발, 포백에 도스키-하셈-술라카-푸트로스, 골키퍼 바실을 세웠다.

Advertisement

32강 진출을 위해 다득점이 필요한 세네갈은 경기 시작부터 적극적인 공격적으로 나섰다. 세네갈은 전반 4분 선제골(1-0)을 뽑았다. 코너킥 상황에서 나왔다. 세크가 헤더한 공이 디아라의 발을 맞고 이라크의 골대 안으로 굴러들어갔다. 디아라의 득점으로 공식 기록됐다.

0-1로 끌려간 이라크는 전반 13분 수비수 술라카가 레드카드 퇴장을 당하며 수적으로 불리한 상황에 처했다. 술라카가 상대 마네의 유니폼을 잡아당겼고, 주심은 VAR(비디오판독)이후 퇴장 조치했다. 이라크는 전반 16분, 카셈을 빼고 유니스를 조커로 투입했다. 수적으로 한명 부족해 불가피한 선수 교체였다.

Advertisement

경기 주도권을 잡은 세네갈이 공격적으로 나섰다. 추가골을 노렸다. 반면 이라크는 수적으로 불리했지만 전체 라인을 뒤로 내리지 않고 적극적으로 대응했다.

Advertisement

세네갈이 전반전을 1-0으로 앞선 채 마쳤다. 이른 선제골 이후 추가골이 나오지 않았다.

득점한 세네갈 선수들 AFP)

세네갈의 득점력은 후반전에 대폭발했다. 세네갈 선수들의 집중력이 매우 놀라웠다. 후반 11분, 사르가 두번째 골을 터트렸다. 카마라의 크로스를 사르가 컷백으로 잘라 먹었다. 2-0으로 앞선 세네갈은 후반 12분 교체 카드를 대거 사용했다. 파페 게예, 은디아예, 니콜라스 잭슨을 한꺼번에 넣어 공격의 고삐를 더 조였다. 세네갈의 용병술은 적중했다. 파페 게예가 후반 14분, 후반 26분 연달아 대포알 슈팅으로 연속골을 터트렸다. 은디아예는 후반 37분 팀의 다섯번째 골을 추가했다. 순식간에 스코어가 5-0으로 5골차로 벌어졌다. 수적 열세에 체력까지 떨어진 이라크는 속수무책으로 무너졌다. 무기력하게 와르르 무너졌다.

한국의 32강 진출 여부가 걸린 다음 경기는 조별리그 H조 카보베르데-사우디아라비아전이다. 27일 오전 9시에 열린다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com