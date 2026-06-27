연상 좋다던 장기하♥기생오라비 선호한 윤가이..과거 발언 다 깨부수고 18살 차이 극복한 '반전의 커플'

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[스포츠조선 박아람 기자] 서로 전혀 다른 취향의 이상형을 언급해왔던 가수 장기하(44)와 배우 윤가이(26)가 실제 연인으로 발전해 관심을 모은다.

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한편 장기하 소속사 두루두루 아티스트 컴퍼니는 "두 사람이 좋은 감정으로 만나고 있다"고 밝혔으며, 윤가이 소속사 위엔터테인먼트 역시 "교제 중인 것이 맞다"고 열애 사실을 인정했다.

두 사람은 2023년 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시즌4에서 호스트와 크루로 처음 만나 인연을 맺은 뒤, 연예계 선후배로 지내오다 음악과 영화 등 공통 관심사를 계기로 자연스럽게 가까워지며 연인으로 발전한 것으로 전해졌다.

특히 두 사람은 과거 각각 밝힌 이상형이 정반대에 가까웠다는 점에서 더욱 눈길을 끈다.

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장기하는 2012년 방송된 SBS '힐링캠프, 기쁘지 아니한가'에 출연해 "자기 색깔이 확실하고 카리스마 있는 여자가 좋다. 나를 한 번 눌러줄 것 같은 사람이 매력적"이라며 "동갑이나 연상을 만난 경우가 많았다"고 밝힌 바 있다. 그는 자신보다 강한 개성과 주도적인 성향을 지닌 상대를 선호한다고 설명했다.

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윤가이는 지난 2023년 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에서 "다정하고 겸손한 사람이 좋다. 부드럽고 고운 인상이 이상형"이라고 말하며 상반된 취향을 드러낸 바 있다.

이처럼 한쪽은 '카리스마 있고 자신을 이끄는 강한 스타일', 다른 한쪽은 '다정하고 부드러운 인상'을 이상형으로 꼽아왔던 만큼, 정반대의 취향을 가진 두 사람이 실제 연인으로 이어졌다는 점이 이목을 끈다.

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한편 장기하는 밴드 '장기하와 얼굴들' 활동 이후 솔로 아티스트로 음악 작업을 이어가고 있으며, 드라마와 영화 등 연기 활동도 병행하고 있다.

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윤가이는 영화 '선희와 슬기'를 통해 데뷔한 뒤 'SNL 코리아'를 통해 대중에 얼굴을 알렸으며 다양한 작품에서 활발히 활동 중이다.

tokkig@sportschosun.com