[월드컵 전반 리뷰] 대한민국 기적 진출→32강 상대 여전히 미궁 속...벨기에, 뉴질랜드에 1-0 리드

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group G - New Zealand v Belgium - BC Place, Vancouver, Canada - June 26, 2026 Belgium's Leandro Trossard celebrates scoring their first goal REUTERS/Albert Gea

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[스포츠조선 김대식 기자]벨기에가 대한민국과 32강에서 만날수 있는 G조 1위를 위해 부단히 노력하고 있다.

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벨기에는 27일(한국시각) 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스에서 뉴질랜드와 2026년 북중미월드컵 G조 3차전을 치르는 중이다. 전반전이 종료된 현재 벨기에가 1-0으로 앞서고 있다.

G조는 유심하게 지켜봐야 할 조다. 이유는 2가지다. 조 3위 와일드카드로 32강 진출을 노리고 있는 한국은 다른 조 3위의 결과를 지켜봐야 한다. G조에서 한국의 32강 진출 가능성을 높이려면 이집트가 이란을 상대로 승리해야 했다.

또 다른 이유는 G조 1위다. 한국이 극적으로 32강에 오른다면 G조 1위와 대결할 가능성이 높다. 이집트가 1위를 달리고 있지만 상황에 따라서는 이란과 벨기에도 1위로 올라설 수 있었다.

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지난 2경기에서 자존심을 구긴 벨기에는 경기 초반부터 뉴질랜드를 몰아쳤다. 전반 11분 트로사르의 결정적인 슈팅이 골대 맞고 라인을 넘은 것처럼 보였지만 수비수 발에 걸린 뒤 골대 안으로 들어가지 않았다.

Belgium's Leandro Trossard (10) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup Group G soccer match between New Zealand and Belgium in Vancouver, British Columbia, Friday, June 26, 2026. (AP Photo/Emma Peterson)

트로사르가 페널티킥을 걷어냈다. 더 브라위너의 패스를 받은 뒤 슈팅을 시도한 트로사르, 뉴질랜드 수비수 손에 맞으면서 주심이 망설이지 않고 페널티킥을 선언했다. 하지만 온필드 리뷰 후 주심은 페널티킥 판정을 번복했다.

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벨기에가 드디어 득점에 성공했다. 전번 28분 코너킥에서 뉴질랜드 수비수 맞은 공을 트로사르가 밀어 넣었다. 조 1위를 노리는 벨기에는 계속 파상공세를 펼쳤지만 뉴질랜드 골키퍼 선방에 연달아 막혔다. 전반전은 벨기에가 압도했다.

전반전 종료 결과가 끝까지 유지되면 G조 1위는 이집트다. 하지만 벨기에가 2골을 더 넣거나 이집트가 실점하는 경우, G조 1위는 벨기에가 된다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com