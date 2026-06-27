정형돈 "'무한도전' 하차 후 본 적 없어...6개월간 제정신 아니었다"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 정형돈이 '무한도전' 하차 당시 힘들었던 시간을 떠올렸다.

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27일 유튜브 채널 '하와수'에는 '하수돈 모였더니 잼얘의 축복이 끊이질 않네…정준하X박명수X정형돈 (2부)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 박명수는 정형돈에게 "'무한도전'을 하다가 중간에 몸이 안 좋아서 빠졌는데 그 이후로 '무한도전'을 봤냐"고 물었다.

이에 정형돈은 "솔직하게 안 봤다. 의도적으로 안 봤는지 심리적으로 못 봤는지는 정확하게는 모르겠는데 처음에 관두고 거의 6개월은 제정신이 아니었다"고 털어놨다.

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이어 "호주 완전 구석으로 아예 단절된 세상으로 떠났다"며 "그때는 전화번호도 바꿨다"고 당시를 떠올렸다.

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정형돈은 "워낙 오래전에 관두기도 했고, 형들하고 만나는 건 너무 좋지만 이런 곳에 나와서 자꾸 이런 이야기하는 게.."라며 조심스러운 마음을 내비쳤다. 그러면서도 "('무한도전'은) 내 인생에서 가장 힘들었지만 빛나고 아름다웠던 부분인 건 맞다"고 밝혔다.

또한 이날 정형돈은 '무한도전'에서 가장 합이 잘 맞았던 멤버를 묻자 "프로젝트 때마다 달랐던 것 같다. 워낙 많은 프로젝트를 했다"며 "좋아하는 성향의 프로젝트에 따라서 맞는 사람과의 합이 달랐던 것 같다"고 답했다.

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가장 기억에 남는 '무한도전' 에피소드로는 '인도특집'을 꼽았다. 그는 "인도 도착하자마자 촬영하는데 원래 현지 업체에 ENG 카메라 10대를 신청했다. 그런데 5대는 박스에 검은색 칠을 해서 카메라인 척하고 찍더라"고 회상했다.

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정준하도 "인도를 뭐라고 하는 게 아니고 우리가 현지 프로덕션에 사기를 엄청 당했다. 사막이라고 우리한테 사진 보내줘 놓고 막상 갔더니 모래 좀 깔아놓고 뒤에는 완전 열대우림이었다"고 말했다. 이어 "요가 가르쳤던 선생님은 요가 가르치더니 자리 이동해서 코브라 피리를 불고 있었다"고 덧붙였다.

정형돈은 "그때 준비했던 것들이 제대로 진행되지 않으면서 너무 아쉬웠던 게 기억에 남는다. 뜻대로 안돼서 더 기억에 남는다"고 말했다.