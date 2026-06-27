'한화 역사상 최초 대기록' 5경기 연속 홈런 대폭발…KBO 통산 17호 영광[인천 현장]

27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. 한화 노시환이 7회초 솔로홈런을 날렸다. 5경기 연속 홈런을 기록한 노시환. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.27/

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[인천=스포츠조선 나유리 기자]한화 이글스 노시환이 5경기 연속 홈런을 쏘아올렸다.

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노시환은 27일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와의 경기에 5번타자-3루수로 선발 출전했다. 6회까지 안타가 없었던 노시환은 7회초 SSG 두번째 투수 박시후를 상대로 홈런을 터뜨렸다.

한화가 7-0으로 크게 앞선 상황. 1아웃 주자 없는 상황에서 박시후를 상대한 노시환은 1B1S에서 3구째 143km 투심 패스트볼을 잡아당겼다. 한복판 투심은 노시환의 컨택 레이더에 정확하게 걸렸고, 랜더스필드 왼쪽 담장을 훌쩍 넘어가는 비거리 115m 솔로 홈런이 됐다. SSG 좌익수 에레디아도 거의 움직이지 않았다.

이 홈런으로 노시환은 최근 5경기 연속 대포를 쳐냈다. 지난 6월 23일 대전 두산 베어스전이 시작이었다. 두산과의 주중 3연전에서 매일 한개씩 홈런을 추가한 노시환은 26일 SSG를 상대로도 투런 홈런을 터뜨렸고, 이날 박시후를 상대로 또 하나를 추가했다. 자신의 시즌 14호홈런이다.

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이미 전날 개인 커리어 최초 4경기 연속 홈런 신기록을 세운 노시환이다. 2023년 2차례, 2025년 2차례 3경기 연속 홈런을 친 적은 있지만 4경기 이상 친 것은 올해가 처음이다. 그리고 그 기록을 한 경기 더 늘리는데 성공했다.

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또 5경기 연속은 이글스 역사상 최초 기록이다. KBO 통산으로는 17호 대기록. 연속 경기 홈런 최장 기록은 2010년 이대호(은퇴)가 가지고 있다. 이대호는 당시 롯데 자이언츠 소속으로 9경기 연속 홈런을 쏘아올린 바 있다. 2위는 현재 SSG 랜더스 소속인 김재환으로, 2018년 당시 두산 베어스 소속으로 7경기 연속 홈런을 기록했었다.

노시환이 28일 SSG전에서도 홈런을 추가하면, 1999년 이승엽(삼성), 1999년 스미스(삼성), 2003년 이호준(SK), 2018년 번즈(롯데)와 어깨를 나란히 하게 된다.

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인천=나유리 기자 youll@sportschosun.com