[오피셜]'대한민국도 94% 희망 있다!' 3위 팀 중 1호 '32강 진출' 확정, '불혹' 제코의 보스니아 극적 토너먼트 합류

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민 등 선수들이 침울한 표정으로 경기장을 걷고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]3위 팀 중 가장 먼저 32강 진출을 확정한 팀이 나왔다.

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국제축구연맹(FIFA)은 25일(한국시각) '보스니아는 32강에 진출했다'고 공식 발표했다.

보스니아 헤르체코비나는 25일 미국 시애틀 스타디움에서 열린 카타르와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 최종전에서 3대1로 승리했다. 3위로라도 32강 진출을 위해선 승리를 노려야 했던 보스니아는 카타르를 꺾으며, 희망을 키웠다.

로이터연합뉴스

전반 29분 케림 알라이베고비치가 페널티박스 정면에서 드리블 돌파 이후 시도한 강력한 중거리 슛은 골문 구석에 꽂혔다. 선제 실점 이후에도 카타르를 흔들었다. 전반 34분 제코가 시도한 슈팅이 상대 수비에 맞고 들어가는 자책골까지 나오며 보스니아가 격차를 벌렸다. 보스니아는 한 골을 실점했지만, 후반 36분 에르민 마흐비치가 시도한 슈팅이 아부나다 손에 걸렸으나, 골문 안으로 향하며 승부에 쐐기를 박았다.

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최종전 승리의 결실은 달콤했다. 보스니아는 곧바로 3위 팀 중 1위에 올랐고, 산술적으로 보스니아의 순위를 넘을 수 있는 국가의 수가 8팀이 되지 않으며 최종 32강 진출을 확정했다.

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FIFA는 '보스니아는 경기 후 몇 시간 만에 3위 팀 중 최고의 성적을 거둔 팀으로 확정되었다'며 '보스니아의 이전 월드컵 승리는 2014년 브라질 대회 당시 이란전 승리가 유일했다'고 전했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

보스니아의 확정과 함께 한국의 32강 진출 여부에도 관심이 쏠릴 전망이다. 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 0대1로 패배했다. 한국은 3위로 조별리그를 마쳤으며, 승점 3점, 득실 -1로서 다른 팀들의 경기 결과를 지켜봐야 하는 입장이다.

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글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 현재 3위팀의 32강행 확률을 전망했다. 시뮬레이션 결과 승점 4점 이상을 기록한 3위팀은 99% 이상의 확률로 32강에 오를 수 있다고 했다. 승점 2점 이하의 팀은 탈락할 것으로 봤다. 관건은 승점 3점, 이 경우 골득실이 주효한 조건이다. +3, +2, +1, 0은 99%이상을 점쳤다. 그 아래인 -1은 96%라고 했다. 한국이 해당한다. 디어슬레틱은 최종적으로 한국의 32강 진출 확률을 94%로 전망했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com