진태현 "연예계 동료들, 입양 딸들에 돈 쓰냐고…금전 지원 이해 못해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 진태현이 연예계 동료들에 들은 황당한 질문에 대해 이야기했다.

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25일 유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'에서는 '박시은 진태현의 믿음 신앙 이야기 '왜 손해를 보는가?''라는 제목의 영상이 게재됐다.

두 사람은 손해 보는 삶에 대해 이야기했다. 진태현은 "연예계 동료들이 많이 물어본다. '형한테 아빠라고 부르는 아이들한테 돈을 쓰냐'더라. 그래서 '당연한 거 아니야?' 했다. 나한테 아빠라 하는데 당연한 거 아니냐. 근데 이해를 못하더라. 돈은 친자녀들한테만 쓰는 거라 생각한다. 나한테 뭘 쓰냐더라. 학비도 대주고 먹을 것도 사주냐더라. 다 해준다 했는데 이해를 못한다"고 연예계 동료들에게 들었던 황당한 이야기를 밝혔다.

박시은은 "우리는 그냥 우리 자녀들이라고 생각하지 않냐"고 했고 진태현 역시 "그걸 베풀면서 사는 삶은 손해보는 삶이라 하겠다. 우리의 시간을 들이고 물질을 들이고 공간도 손해보고. 우리 집에서 자고 가면 (우리는) 자유가 없지 않냐. (그래도) 우리는 즐겁다. 우리 인생에 가장 즐거운 일이다. 나누고 함께 맛있는 거 먹고. 근데 이상하게 보더라. 진짜 깜짝 놀랐다"고 밝혔다.

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그러면서 진태현은 "이해는 한다. 왜냐면 그게 당연한 거다. 그게 플러스가 되는 게 아니다. 사람들은 인생을 위해 저축하니까. 좋은 얘기해 주시는 거다. '너희들이 자리를 잡은 다음에 남는 자투리 돈으로 도우라' 한다. 근데 그거는 크리스천이랑 반대되는 일이다. (크리스천의 삶은) 우리의 것을 기꺼이 내어서 함께하는 삶"이라 단호하게 말했다.

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한편, 진태현과 박시은은 2015년 결혼, 2019년 보육원 봉사활동을 통해 만난 대학생 딸을 입양한 부부는 이후 부부는 지난해 1월 법적으로 입양하지는 않았지만 마라톤 선수, 예비 간호사 등 여러 수양딸들을 가족으로 맞이했다. .

wjlee@sportschosun.com