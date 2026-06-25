쇼킹! 경악! 전세계가 '손흥민 벤치행'에 놀랐다. 홍명보 감독의 충격 선택. 현지매체 "도박같은 선택, 경악스러운 수준"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 남아공 선수들과 손흥민의 희비가 엇갈리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 홍명보 감독이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 류동혁 기자] '충격적 선택이다'(미국 ESPN)

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'감독의 도박은 경악스럽다'(중남미 볼라비프)

'한국 축구 팬은 손흥민의 벤치행을 충격으로 받아들이고 있다'(일본 스포츠 호치)

홍명보 감독의 파격 라인업은 결과적으로 실패했다.

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대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0-1로 패했다.

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무승부만 해도 조 2위를 확정지을 수 있었지만, 결국 패했다. 1승2패로 3위에 머물렀고, 32강 진출도 멀어졌다. 아직까지 희망이 있지만, 나머지 각조 3위 팀의 승패에 일희일비해야 하는 상황에 놓였다.

이날 홍 감독은 충격적 결정을 내렸다. 대한민국의 에이스 손흥민을 선발 명단에 포함시키지 않았다. 1, 2차전 선발에 포함된 손흥민은 후반 교체됐다. 2차전에서는 손흥민의 '조기 교체 논란'이 일기도 했다.

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전반, 손흥민이 없는 한국의 공격력은 무기력했고, 후반 손흥민이 투입되자 남아공에게 결승골을 내줬다.

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해외 대부분 유력 매체들은 손흥민의 '벤치행'을 비중있게 다루며 '충격적인 선택'이라는 평가를 내렸다.

글로벌 스포츠매체 ESPN 역시 '홍명보 감독이 남아공이라는 중대한 일전을 앞두고 손흥민을 선발에서 제외하는 충격적인 선택(shocking choice)을 내렸다. 탈락 가능성이 남아있는 단판 승부 같은 최종전에서 팀의 정신적 지주이자 주장인 손흥민을 뺀 홍명보 감독의 선택은 놀라웠다. 손흥민은 하프타임에 교체 투입됐지만, 팀이 32강 진출에 필요한 무승부를 확보하는 데 기여하지 못했다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 그라운드를 빠져나가는 홍명보 감독의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

또 중남미와 미국을 중심으로 상당한 영향력을 가지고 있는 글로벌 대형 스포츠 전문 디지털 매체 볼라비프는 더욱 강한 비판을 했다.

이 매체는 '홍명보 감독의 충격적 선택이 있었다. 손흥민은 선발 명단에서 제외됐다. 한국 축구 팬에게 충격을 안긴 극적인 변화'라고 보도했다. 또 '가장 노련한 리더를 벤치로 내린 홍명보 감독의 도박은 경악스러운 수준(Hong Myung-bo's gamble to bench his most seasoned leader all the more staggering)'이라고 했다.

단, 이 매체는 손흥민의 벤치행의 배경에 대해 'A조 2차전 멕시코전에서 손흥민은 유효슈팅을 기록하지 못하고 후반 12분에 교체된 부진이 이번 전술적 변화의 촉매제가 됐다'고 분석했다.

일본 매체는 비교적 담담하게 손흥민의 벤치행을 보도했다.

스포츠호치는 '손흥민이 벤치에서 출발한 한국이 남아공에게 충격적 패배를 당했다'고 보도하면서 '한국 팬은 손흥민의 벤치행에 대해 충격적 반응을 보였다'고 했다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com