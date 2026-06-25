“홍명보, 명장병 걸려서 손흥민 뺐다” 김영광, 남아공전 패배에 분노의 저격

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[스포츠조선 박아람 기자] 전 축구선수 김영광이 대한민국 축구대표팀 홍명보 감독의 경기 운영을 강하게 비판했다.

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대한민국은 25일 멕시코 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다.

이날 김영광은 채널 '나 김영광이오' 생방송을 통해 팬들과 소통하던 중 "어떻게 생각하냐"는 한 누리꾼의 질문에 "전적으로 감독 책임이다. 이건 확실하다"라고 밝혔다.

이어 "왜냐면 베스트 멤버부터 문제가 있었다. 그다음에 교체에 대한 것도 변수를 생각했어야 했다. 수비수가 분명히 부상을 당할 수 있다는 것도 생각을 했었어야 했다. 그런데 그런 것들을 다 놓쳤다. 시작부터 꼬였다"고 지적했다.

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특히 김영광은 손흥민의 선발 제외를 언급하며 "왜 갑자기 명장병에 걸리셔서 흥민이를 베스트로 쓰지도 않고 왜 그랬을까? 나 이해가 안 가네. 진짜 뺀 이유가 궁금하다. 왜 선발 명단에서 뺐을까? 그거는 왜 인터뷰를 안 했을까. 일단 손흥민을 풀타임 쓰기 싫었던 거다"라고 비판했다.

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이를 지켜보던 전 축구선수 이범영도 "평가전에서는 거의 그런 일이 없지 않았냐"라며 공감하는 반응을 보였다.

한편 대한민국은 이날 패배로 조별리그 마지막 경기를 아쉽게 마무리했다.

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tokkig@sportschosun.com