Advertisement

“사촌동생” NCT 재현, 비키니女와 럽스타 걸린 줄..열애설 터지자 바로 해명

입력

“사촌동생” NCT 재현, 비키니女와 럽스타 걸린 줄..열애설 터지자 바로 해명

[스포츠조선 박아람 기자] NCT 재현이 SNS에 올린 휴가 사진으로 뜻밖의 열애설에 휘말렸지만, 직접 댓글을 남기며 오해를 바로잡았다.

재현은 26일 개인 계정에 별다른 설명 없이 사진과 영상을 여러 개 게재했다. 공개된 게시물에는 푸른 바다를 배경으로 서핑을 즐기는 모습이 담겼다. 노란색 서핑보드를 든 채 여유로운 시간을 보내는 것은 물론, 수영복 차림으로 탄탄한 몸매를 드러내 팬들의 시선을 사로잡았다.

그러나 함께 공개된 영상 속 한 장면이 화제가 됐다. 긴 생머리에 흰색 비키니를 입은 여성과 나란히 바다로 들어가는 모습이 포착되면서 일부 해외 팬들 사이에서 "여자친구가 아니냐"는 추측이 제기된 것. 온라인에서는 여성의 정체를 둘러싼 다양한 반응이 이어졌다.

“사촌동생” NCT 재현, 비키니女와 럽스타 걸린 줄..열애설 터지자 바로 해명

논란이 커지자 소속사 SM엔터테인먼트의 한 프로듀서가 댓글을 통해 상황을 설명했다. 그는 "사촌동생이랑 미친 스케줄 중에 얼마 만에 좋은 추억 쌓고 좋은 마음으로 올렸을 텐데 재현이가 댓글들 볼 생각에 속상하다"며 억측을 자제해 달라는 뜻을 전했다.

재현도 직접 댓글을 남겼다. 그는 "My dearest cousin"(사랑하는 사촌)이라고 적으며 영상 속 여성은 사촌동생이라고 밝혔다. 이로써 온라인에서 제기된 열애설은 해프닝으로 마무리됐다.

한편 재현은 현재 군 복무 중이며, 휴가 중 촬영한 일상을 SNS를 통해 공개하며 팬들과 꾸준히 소통하고 있다.

tokkig@sportschosun.com

“사촌동생” NCT 재현, 비키니女와 럽스타 걸린 줄..열애설 터지자 바로 해명
영문 기사 보기 (View English Article)

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement