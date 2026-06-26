[월드컵 리뷰]"日, 한국 일부러 패배" 황당 주장! '16강 미국→헛된 꿈' 손흥민 스승 포체티노 첫 극장패, '탈락' 튀르키예 3-2 '눈물' 첫 승

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v United States - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 25, 2026 U.S. coach Mauricio Pochettino gives instructions to Christian Pulisic before he comes on as a substitute IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio

US defender #06 Auston Trusty (C) celebrates after scoring his team?s first goal during the 2026 World Cup Group D football match between Turkey and USA at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 25, 2026. (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

Turkey's midfielder #08 Arda Guler (C) celebrates after scoring his team?s first goal with teammates during the 2026 World Cup Group D football match between Turkey and USA at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 25, 2026. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

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[스포츠조선 김성원 기자]승패는 의미가 없었다. 손흥민의 스승인 마우리시오 포체티노 미국 월드컵대표팀 감독이 첫 패전의 쓴잔을 마셨다.

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개최국 미국은 2전 전승으로 이미 D조 1위가 확정됐다. 반면 2전 전패의 튀르키예는 탈락이 결정됐다. 그러나 조별리그 마지막 대결은 피할 수 없었다.

튀르키예가 26일(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 LA 스타디움에서 열린 미국과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 D조 최종전에서 경기 종료 직전 터진 칸 아이한의 극장골을 앞세워 3대2로 역전승했다. 미국은 2승1패(승점 6)로 조별리그를 마감했다. 튀르키예는 1승2패(승점 3)를 기록했지만 최하위에 머물렀다. 미국은 7월 2일 오전 9시 B-E-F-I-J조의 3위 중 한 팀과 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 32강전을 치른다.

빈첸초 몬텔라 튀르키예 감독은 4-2-3-1 시스템을 꺼내들었다. 바르쉬 알페르 이을마즈가 공격 선봉에 선 가운데 오우즈 아이든, 아르다 귈러, 케난 이을디즈가 바로 밑에 위치했다. 살리흐 외즈잔, 오르쿤 쾨크취가 공수 가교 역할을 했다. 수비는 제키 첼리크, 오잔 카박, 압둘케림 바르닥치, 에렌 엘말르가 담당했다. 골문은 우우르잔 차크르가 지켰다.

Turkey's Italian head coach Vincenzo Montella gestures during the 2026 World Cup Group D football match between Turkey and USA at the Los Angeles Stadium in Inglewood on June 25, 2026. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Turkey's Orkun Kokcu (6) celebrates after scoring a goal against the United States in the first half of a FIFA World Cup match at Los Angeles Stadium in Los Angeles, on Thursday, June 25, 2026. Photo by Christian Brunskill/UPI

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포체티노 감독은 4-2-3-1 포메이션으로 맞불을 놓았다. 원톱에 리카르도 페피가 포진한 가운데 2선에는 브랜든 애런슨, 조반니 레이나, 티모시 웨아가 늘어섰다. 수비형 미드필더에는 웨스턴 맥케니, 세바스찬 버홀터가 짝을 이뤘다. 포백에는 마크 멕켄지, 마일스 로빈슨, 오스턴 트러스티, 조 스캘리가 호흡했다. 골키퍼 장갑은 맷 터너가 꼈다.

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튀르키예는 경기 시작부터 흔들렸다. 수비 집중력이 흐트러지며 전반 2분 트러스티에게 결정적인 슈팅을 허용했다. 실점을 모면한 듯 했지만 이어진 코너킥에서 선제골을 내줬다. 전반 3분이었다. 버홀터의 코너킥을 트러스티가 왼발로 해결했다.

전열을 재정비한 튀르키예는 전반 10분 이번 대회 첫 골 맛을 봤다. 미국 수비라인의 실수가 화근이었다. 이을마즈의 패스를 받은 레알 마드리드의 귈러가 왼발로 골네트를 갈랐다. 튀르키예는 호주(0대2 패), 파라과이(0대1 패)와의 1, 2전에서 62개의 슈팅을 퍼부었지만 골문을 열지 못했다.

United States' Auston Trusty, center, celebrates with teammates after scoring his side's first goal against Turkey during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group D - Turkey v United States - Los Angeles Stadium, Inglewood, California, U.S. - June 25, 2026 Sebastian Berhalter of the U.S. celebrates scoring their second goal REUTERS/Lisi Niesner

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미국은 전반 29분 멕켄지가 코너킥에서 또 골망을 흔들었지만 오프사이드가 선언돼 무산됐다. 위기 뒤 기회였다. 2분 뒤 튀르키예의 역전골이 터졌다. 엘말르의 컷백을 쾨크취가 오른발로 화답, 골망을 흔들었다.

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미국은 후반 4분 승부를 원점으로 돌렸다. 버홀터가 문전에서 흘러나온 볼을 강력한 어뢰슛으로 골망을 찢었다. 미국의 간판인 AC 밀란의 크리스천 풀리식이 부상에서 회복, 후반 13분 교체투입됐다. 미국은 풀리식을 앞세워 파상공세를 펼쳤지만 재역전골을 넣지 못했다.

경기는 그대로 끝날 것 같았다. 후반 인저리타임은 7분이었다. 추가시간에 추가시간인 후반 53분 아이한이 극적인 골을 터트리며 튀르키예에 '유종의 미'를 선물했다.

한편, 일본 팬들은 25일 대한민국이 남아공에 0대1로 충격패하자 '황당 주장'을 쏟아냈다. 2위를 차지했을 경우 B조 2위 캐나다를 만난다. 이후 16강에선 네덜란드-모로코 승자와 격돌하는 그림이었다.

그러나 3위로 추락하면서 대한민국은 살아남을 경우 30일 미국 보스턴에서 E조 1위 독일 혹은 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 경기를 펼치게 된다.

G조 1위인 이집트를 32강에서 만나는 것도 실낱 희망이지만, 그 문을 통과할 경우 16강에는 미국과 만날 수도 있다. 그렇게만 된다면 더할 나위 없지만, 상상에 불과하다.

그래서 일부 일본의 팬들은 "난이도 차이가 너무 심하다", "일부런 진 것인가" 등 어이없는 불만을 쏟아내 눈살을 찌푸리게 했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com