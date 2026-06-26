전국민 분노 유발 남아공전, 이영표X전현무 중계만 살아남았다

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[스포츠조선 조지영 기자] KBS가 지상파 독점 생중계하고, 이영표 해설위원과 전현무 캐스터가 처음으로 호흡을 맞춘 2026 FIFA 북중미 월드컵 3차전 남아공과의 경기에서 뜨거운 관심도를 입증했다.

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25일 KBS 2TV에서 이영표 해설위원, 전현무 캐스터는 오전 9시 10분부터 2026 FIFA 북중미 월드컵 대한민국 조별리그 A조 3차전, 남아공과의 맞대결을 현장 생중계했다. 이 중계의 전국과 수도권 시청률은 10.7%(이하 닐슨코리아 기준)와 10.1%로, 전국과 수도권에서 모두 10% 시청률을 넘기며 월드컵 방송 1위를 기록했다. JTBC의 남아공전 전국, 수도권 시청률은 7.0%, 6.8%였다.

순수 경기 지표에서는 남아공전의 전반전이 13.2%, 후반전이 14.4%의 시청률을 기록했다. 오전 10시 킥오프한 전체 경기만의 시청률은 13.8%였다. 분당 최고 시청률은 후반 22분에 해당하는 오전 11시 26분 15.3%에 달했다. 도달자 수(한국과 남아공의 경기를 1분이라도 시청한 사람의 숫자, 전국 개인 기준)는 592만명이었다.

경기 시작 시점부터 KBS2가 경기 내내 앞선 시청률을 보였으며, 경쟁사 JTBC와의 최대 격차는 오전 11시 26분 6.4%p까지 벌어졌다. 같은 시각 KBS2의 분당 최고 시청자수(전국 개인 기준)는 오전 11시 26분 338만명이었다. JTBC의 분당 최고 시청자수는 오전 11시 20분 228만명으로, KBS2와 110만명의 격차를 보였다. KBS2의 남아공전 분당 최고 시청자수 338만명은 25일 하루 전체 채널 중 분당 시청자수 1위에 해당한다.

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이날 대한민국은 남아프리카공화국에 0대1로 패배하며 A조 3위가 됐고, 32강 진출 여부는 타국 경기 결과에 달려 있다. 경기 종료 후 전현무 캐스터는 "아직 32강에서 떨어진 건 아니다. 32강 들면 그때부터 리셋하고 같은 실수를 반복하지 않으면 된다"며 희망을 강조했다.

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승점 3, 1승 2패로 A조 3위가 된 대한민국은 향후 다른 조의 경기 결과에 따라 '경우의 수'를 따져 조 3위 12개 팀 중 8위 안에 들면 32강 진출이 가능하다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com