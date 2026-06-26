출소 5개월 만에 들려온 비보…故 김성민, 10년 지나도 잊히지 않는 그날의 충격

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 고(故) 김성민이 세상을 떠난 지 10년이 흘렀다.

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김성민은 2016년 6월 26일 뇌사 판정을 받은 뒤 향년 43세로 생을 마감했다. 갑작스러운 비보 속에서도 그는 생전 밝혀왔던 뜻에 따라 장기기증을 실천하며 다섯 명의 환자에게 새 삶의 희망을 전했다.

당시 유족은 고인의 의사를 존중해 장기기증에 동의했고, 콩팥 2개와 간, 각막 2개가 각각 이식됐다. 의료진은 심장 등 다른 장기의 경우 심폐소생술 과정에서 손상돼 기증이 어려웠다고 설명했다.

사진=사진공동취재단

1973년생인 김성민은 1995년 극단 성좌 19기로 연기 활동을 시작했다. 연극 무대에서 경험을 쌓은 그는 2002년 MBC 드라마 '인어아가씨'를 통해 대중적인 인지도를 얻었고, 이후 드라마 '왕꽃 선녀님', '환상의 커플', 영화 '두사부일체3' 등에 출연하며 활발한 활동을 이어갔다. KBS 2TV 예능 프로그램 '남자의 자격'에서는 친근한 매력으로 많은 사랑을 받았다.

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하지만 2010년 마약 투약 혐의로 법적 처벌을 받으며 활동을 중단했다. 이후 복귀를 시도했지만 2015년 다시 마약 투약 혐의로 구속됐고, 징역 10개월의 실형을 선고받았다. 2016년 1월 출소했으나, 약 5개월 뒤 안타까운 비보를 전했다.

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김성민은 2016년 6월 자택에서 의식을 잃은 채 발견돼 병원으로 이송됐다. 의료진은 저산소성 뇌손상으로 치료를 이어갔지만 끝내 회복하지 못했고, 두 차례의 뇌사 판정 절차를 거쳐 뇌사 판정을 받았다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나, 주변에 이같은 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화☎109 또는 SNS상담 마들랜에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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tokkig@sportschosun.com