와! '2사 만루서 역전 싹쓸이 3루타' 폭발, 이정후 3경기 연속 장타, 타율 2위 수성

이정후가 26일(한국시각) 오라클파크에서 열린 애슬레틱스전에서 6회말 2사 만루서 우측으로 싹쓸이 3루타를 터뜨린 뒤 3루에 안착해 바로 앞 더그아웃에서 환호하는 동료들을 향해 오른손을 뻗어 포효하고 있다. 사진=MLB.TV 캡처

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[스포츠조선 노재형 기자]샌프란시스코 자이언츠 이정후가 또 폭발했다.

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이정후는 26일(이하 한국시각) 오라클파크에서 진행 중인 애슬레틱스와의 홈경기에서 역전 3루타를 터뜨리며 전세를 뒤집었다.

전날에 이어 두 경기 연속 6번 우익수로 출전한 이정후는 첫 두 타석에서는 각각 헛스윙 삼진, 좌익수 뜬공으로 물러났다.

그러나 1-2로 뒤진 6회말 세 번째 타석에서 주자 3명을 앞에 두고 싹쓸이 3루타를 쳤다. 샌프란시스코는 6회 1사후 브라이스 엘드리지의 볼넷, 케이시 슈미트의 좌전안타로 1,2루 기회를 만들었다. 상대 투수가 좌완 맷 크룩으로 바뀐 가운데 라파엘 데버스가 삼진을 당한 뒤 윌리 아다메스가 볼넷을 골라 2사 만루로 찬스를 연결했다.

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이어 타석에 들어선 이정후는 투스트라이크에서 크룩의 5구째 몸쪽 스트라이크존으로 날아드는 82.2마일 스위퍼를 끌어당겨 우측으로 라인드라이브 타구를 날렸다. 발사각 18도, 타구속도 88.2마일, 비거리 240피트,

샌프란시스코 선발 랜든 루프. Imagn Images연합뉴스

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애슬레틱스 우익수 헨리 볼티가 앞으로 달려나오며 몸을 날려 잡으려 했으나, 낙하지점과는 거리가 있었다. 원바운드된 타구는 볼트의 몸 위를 지나 뒤 펜스 쪽로 흘렀다. 3루타 또는 인사이드 더 파크 홈런이 나오는 전형적인 수비 장면이다.

주자 세 명이 모두 홈을 밟았고, 이정후는 여유있게 3루에 안착한 뒤 팔을 뻗어 바로 앞 더그아웃에서 일제히 환호하는 동료들을 향해 포효했다. 시즌 3호 3루타.

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4-2로 역전에 성공한 샌프란시스코는 계속된 2사 3루서 빅터 베리코토가 상대 바뀐 투수 저스틴 스터너를 중월 투런홈런으로 두들겨 6-2로 점수차를 벌렸다.

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샌프란시스코는 4회말 윌리 아다메스의 좌중월 솔로홈런으로 리드를 잡았으나, 이어진 5회말 잘 던지던 선발 랜든 루프가 3안타를 허용하며 2실점해 역전을 허용했다.

이정후가 26일(한국시각) 오라클파크에서 열린 애슬레틱스전에서 4회말 솔로홈런을 치고 들어오는 윌리 아다메스에 기쁨을 전하고 있다. AP연합뉴스

샌프란시스코는 6-2로 앞선 7회초에도 두 번째 투수 라이언 워커가 1사 만루의 위기에 몰린 이후 이어 등판한 에릭 밀러가 셰이 랭걸리어스에 2타점 적시타를 얻어맞아 4-6으로 추격을 당했다.

3타수 1안타 3타점 1득점 1삼진을 기록 중인 이정후는 타율 0.333(273타수 91안타)을 유지하며 이 부문 2위를 지키고 있다. 타격 1위 마이애미 말린스 오토 로페즈(0.340)는 이날 경기가 없어 이정후가 여전히 7리 차로 뒤져 있다.

타격 3위 탬파베이 레이스 얀디 디아즈는 이날 캔자스시티 로열스와의 홈경기에서 4타수 1안타를 쳐 타율이 0.332에서 0.331로 살짝 떨어졌다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com