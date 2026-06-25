"충격" 일본 정말 왜 이러나..."한국, 일부러 패배한 것 아닌가?" 의도적인 3위 추락 주장, "우린 모로코-브라질-프랑스인데" 불만 폭발

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]일본 팬들이 말도 안 되는 주장을 쏟아냈다.

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일본의 사커다이제스트웹은 25일 '한국의 16강 진출 시 대진표에 일본 팬들이 반응했다'고 보도했다.

홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1로 패했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국은 자력으로 2위를 확정할 기회를 놓쳤다. 1차전 승리, 2차전 패배 이후 여전히 조별리그 통과와 조 2위를 거머쥘 기회가 있었다. 상대는 남아공, 기회가 충분하다고 여겨졌다. 심지어 무승부만 거둬도 조 2위가 확정이었기에 기대감이 더 컸다. 하지만 후반 18분 타펠로 마세코에게 실점한 한 골을 좁히지 못하고 패했다.

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한국은 충격적인 패배 후 3위로 32강 진출을 노려야 하는 입장이다. 불확실성 속 대기 밖에는 방법이 없다. 남아공전 이후 베이스캠프인 과달라하라로 복귀해 다른 팀들의 경기 결과를 지켜봐야 한다.

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이런 상황에서 일본 언론에서는 충격적인 주장이 나왔다. 사커다이제스트웹은 '한국은 조별리그를 1승2패로 마치며, 조 3위로 추락했다. 이번 대회는 3위라도 8위 안에 들면 진출할 수 있기에 가능성이 남아 있다. 다만 아직은 탈락 위기가 있다'며 '한국은 32강 대진표가 유리한 편이다. 영국 공영방송 'BBC'의 잠정 대진표에 따르면, 현 시점에서 32강 상대는 G조 1위인 이집트가 된다'고 했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이어 '이집트는 FIFA 랭킹에서 한국보다 2계단 높은 26위이긴 하지만, 일본 대표팀이 32강에서 맞붙을 가능성이 있는 브라질이나 모로코, 프랑스에 비하면 수월한 상대라고 할 수 있다'고 덧붙였다. 이에 대해 일본 팬들은 "난이도 차이가 너무 심하다", "일부런 진 것인가", "너무 불공평하다", "한국은 이집트조차 이기기 어렵다"고 불만을 쏟아냈다.

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한편 한국은 남은 일정에서 일본의 승리도 바라야 하는 입장이다. 일본이 최종전 스웨덴을 2골 차이 이상으로 이겨준다면 한국의 32강 진출 가능성이 커진다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com