'11억 빚더미' 강예원, 알고 보니 금수저.."연 2억 들여 성악 배워"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 강예원이 성악 레슨비로만 연 2억 원을 투자받았던 유복한 어린 시절을 언급했다.

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25일 '광예원' 유튜브 채널에는 '강예원, 결국 결정사 갔습니다 (상위 0.04%)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

강예원은 어머니와 결혼정보회사를 찾아 상담을 했다. 강예원은 담당 직원에게 외모나 매력이 떨어져도 능력이 있는 사람을 원한다고 솔직히 밝혔다. 이어 "요즘 아빠가 돌아가신 후 많이 힘들다 보니 연애할 여유가 없었던 것 같다. 나 같이 연애를 안 하는 사람은 친구같이 편안한 사람이 좋다"라고 덧붙였다. 강예원은 지난 4월 부친상을 당한 후 아버지에게 빚 11억이 있다는 사실을 뒤늦게 알아 충격에 빠진 바 있다.

또 상대의 연봉 또한 중요하다면서 "아버지가 빚만 남기고 가셨다. 살아보니 믿을 건 돈밖에 없더라"라고 말했다.

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이를 듣고 있던 강예원 어머니는 "부잣집에 시집간 애들은 다 샤넬을 걸치고 다니더라. 내가 못해주니, 딸이 좋은 신랑을 만나 원하는 걸 하고 살았으면 좋겠다"라고 말했다. 울컥했던 강예원은 이내 "내가 엄마 샤넬백 사줬잖아. 내가 샤넬백 메려고 결혼해?"라고 말했고 직원도 "언니 되게 부유하게 자라지 않았냐"라며 웃었다. 한양대 성악과 출신인 강예원은 "성악 레슨비만 1년에 2억씩 나왔다. 엄마 보석도 다 팔지 않았나"라고 말해 눈길을 끌었다.

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joyjoy90@sportschosun.com