입대 앞둔 이준영, 군복만 봐도 긴장...부사관 4남매 등장에 "몰카인가"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이준영이 입대를 앞두고 뜻밖의 '부사관 4남매'와 마주하며 당황한 모습을 보였다.

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25일 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') "육해공 군인 4남매와 예비 훈련병 이준영의 깜짝 만남!"이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에서 이준영은 '유퀴즈' 촬영장을 찾았다가 창군 이래 최초로 전원 군인이 돼 화제가 된 4남매와 마주했다.

입대를 앞둔 이준영은 부사관으로 복무 중인 4남매가 군복 차림으로 등장하자 긴장한 기색을 감추지 못했다.

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그는 "군복을 입고 계시는구나"라며 어색하게 인사를 건넸고, 이어 제작진을 향해 "몰래카메라 아니에요?"라고 물어 웃음을 자아냈다.

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이날 '유퀴즈' 측은 "드라마 '신입사원 강회장'을 통해 인생 캐릭터를 선보이고 있는 배우 이준영의 녹화를 마쳤다. 군 입대 전 마지막 방송으로 유재석과 만나 어디에서도 들을 수 없던 진솔한 이야기를 전할 예정"이라고 밝혔다.

이준영은 그룹 유키스 출신의 가수 겸 배우로 드라마 '폭싹 속았수다', '약한영웅 Class 2' 등을 거쳐 대세 반열에 올랐으며, 현재 '신입사원 강회장'에서 1인 2역의 연기 차력쇼를 선보이며 시청자들의 뜨거운 호응을 얻고 있다. 이번 '유 퀴즈' 출연을 통해 연기 이야기는 물론, 군 입대를 코앞에 둔 심경까지 솔직하게 털어놓을 예정이다.

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이준영이 출연하는 '유 퀴즈' 녹화분은 오는 7월 8일(수) 방송될 예정이다.