마침내 월드컵 데뷔했는데...'분데스 주전' 옌스의 날카롭지 못했던 45분, 만능 열쇠 아니었다

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 옌스 카스트로프가 패스를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)가 마침내 태극마크를 달고 월드컵 무대에 데뷔했다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1로 패했다.

홍명보 감독은 3-4-2-1을 포메이션을 유지했으나, 최전방에 손흥민 대신 오현규가 선발 출격했다. 손흥민은 벤치에서 출격을 대기했다. 짝을 이뤘던 왼쪽 공격수 자리에도 이재성을 대신해 황희찬이 나섰다. 이강인, 황인범, 백승호, 이한범, 김민재, 이기혁, 설영우, 김승규는 선발 명단에서 자리를 지켰다. 지난 멕시코전에 나섰던 김문환 대신 체코전 승리의 일원인 이태석이 선발 명단에 이름을 올렸다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 옌스 카스트로프가 후반 시작을 앞두고 투입되고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

다만 전반은 답답한 흐름이 이어졌다. 한국은 남아공에 유효슈팅 숫자도 밀리며, 공격에서 풀리지 않았다. 후반 시작과 동시에 홍 감독이 꺼내든 카드, 그중 하나가 카스트로프였다.

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카스트로프는 올 시즌 묀헨글라트바흐 이적으로 분데스리가 선수로 거듭났다. 그는 특히 소속팀에서 중앙 미드필더가 아닌 윙백으로 자리를 옮기며, 분데스리가에서도 눈에 띄는 활약을 선보였다. 홍명보 감독도 윙백으로서 카스트로프의 재능을 알아봤다. 3월에도 대표팀에 올랐지만, 부상 문제로 출전이 불발됐다.

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다행히 최종 명단에 포함된 카스트로프는 최종 점검이었던 트리니다드토바고, 엘살바도르와의 경기에서 준수한 활약으로 합격점을 받았다. 손흥민 이강인과의 호흡은 기본, 측면과 중앙을 오가며 적절한 역할을 선보였다. 탈압박과 빠른 압박, 공을 몰고 전진하고, 상대 견제를 풀어내는 모습도 인상적이었다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 전반전이 종료된 후 옌스 카스트로프가 그라운드로 나서기 위해 축구화 끈을 조여메고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

체코전과 멕시코전에서는 기회를 잡지 못했던 카스트로프는 출전이 불발된 것에 대해 많은 의문이 따랐다. 공격적인 움직임을 보여줄 수 있는 선수, 분데스리가 주전인 선수를 기용하지 않은 것에 대한 비판이었다.

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남아공전 마침내 모습을 드러냈다. 후반 시작과 동시에 투입되며 월드컵 첫 출전에 성공했다. 옌스는 활동적인 모습을 보였다. 후반 5분 역습 상황에서 상대 공격수의 슈팅 기회를 적극적으로 차단하며, 위기를 막아냈다. 아쉬운 모습도 있었다. 후반 19분 마세코의 선제골 상황에서 차단을 시도했으나, 공은 다리 사이로 지나가며 한국 골망을 흔들었다.

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기대를 모았던 돌파와 하프 스페이스 공략은 기대 이하였다. 터치라인 부근에서 돌파를 거의 보여주지 못했다. 도리어 수비 과정에서 실수를 범하는 장면도 나왔다. 공격에서는 후반 추가시간 박진섭의 머리를 향한 크로스가 공격에서 유일하게 빛났던 순간이다. 기대했던 출전이었지만, 옌스의 첫 월드컵 45분은 아쉬움이 더 컸던 시간들이었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com