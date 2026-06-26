'한국 못 오는' 유승준, 축구 패배에 깊은 한숨 “하~~ 헬스장서 화 풉니다”

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[스포츠조선 박아람 기자] 가수 유승준이 대한민국 축구대표팀의 패배에 아쉬움을 드러냈다.

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유승준은 26일 개인 계정에 "축구 때문에 열 받아서 운동하는 거 아닙니다. 원래 화는 헬스장에서 풉니다. 하~~~~ 그런데 진짜 32강은 물 건너간 건가요?"라는 글과 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 헬스장에서 운동기구를 이용해 강도 높은 운동을 하는 유승준의 모습이 담겼다.

잔뜩 찡그린 표정으로 운동에 집중하는 모습이 눈길을 끌었고, 대표팀의 패배에 대한 아쉬움이 고스란히 전해졌다.

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이를 본 누리꾼들은 "얼굴에 화가 가득하다", "아직 경우의 수가 남아 있다" 등의 반응을 보였다.

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한편 대한민국 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 인근 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다. 이로 인해 32강 진출 여부는 다른 조 경기 결과 등 경우의 수를 지켜봐야 하는 상황에 놓였다.

tokkig@sportschosun.com