하늘은 일본을 버렸다..."지옥이랑 똑같다" 조별리그 2위 통과했는데, 32강 상대 '우승 후보' 브라질, '日 김민재'까지 부상 이탈

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[스포츠조선 이현석 기자]조별리그를 무난히 통과했지만, 웃을 수 없는 일본이다.

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일본은 26일 오전 8시(한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 최종전에서 1대1로 비겼다.

일본은 이날 경기 전반까지 유지되던 '0'의 균형을 후반에서야 깨뜨렸다. 후반 11분 마에다 다이젠이 도안 리츠의 패스를 받아 선제골을 터트렸다. 다만 기쁨은 오래가지 않았다. 후반 17분 앤서니 엘랑가가 페널티박스 좌측에서 날카로운 슈팅으로 골망을 흔들며 경기를 원점으로 돌렸다. 두 팀은 추가 득점 없이 경기를 마쳤다.

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일본은 이번 무승부와 더불어 네덜란드가 튀니지를 꺾으며, 조 1위 등극은 실패했다. 일본은 네덜란드와의 격차를 뒤집지 못하며 32강 상대도 C조 1위인 브라질로 확정됐다. 일본으로서는 긍정적이지 못한 상대다. 지난 A매치 당시 사상 첫 브라질전 승리를 거둔 일본이지만, 그때의 브라질과 지금의 브라질은 기세와 경기력 자체가 다르다. 카를로 안첼로티 감독 체제가 자리 잡으며, 확실한 공격 루트로 상대를 제압하는 모습을 월드컵 조별리그에서 과시 중인 브라질이다. 3경기 2승1무, 7골 1실점의 기록으로 32강에 올랐다.

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일본의 사커다이제스트웹은 '모리야스 하지메 감독의 일본은 32강 상대로 브라질이 정해졌다'며 '월드컵 최다 우승국인 브라질과의 맞대결 성사에 일본 팬들로부터 다양한 목소리가 나오고 있다'고 전했다. 일본 팬들은 32강 상대 결정에 대해 "너무 장난 아닌 상대다", "지옥이랑 똑같다", "정말 싫다", "투지로서 이겨내자" 등의 다양한 반응을 보이고 있다.

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일본은 이날 경기 부상 이탈자도 나왔다. 수비 핵심인 이타쿠라 고가 전반 39분 만에 부상으로 교체됐다. 모리야스 하지메 감독은 하프타임 인터뷰에서 심각한 부상은 아니라고 밝혔으나, 브라질전까지 이타쿠라가 제대로 회복하지 못한다면, 일본 수비에는 적지 않은 공백이 예상된다.

일본은 이미 구보 다케후사가 부상으로 빠진 상황, 구보는 아직까지 복귀 시기가 명확하지 않다. 공격의 구보, 수비의 이타쿠라까지 빠진다면 브라질을 상대하는 입장에서 고민이 커질 수밖에 없다.

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32강행을 일찍이 확정한 일본이지만, 웃을 수는 없다. 아직까지 월드컵 토너먼트 승리도 없는 상태에서 브라질을 상대한다. 월드컵 우승을 목표로 내걸은 일본이 대반전의 토너먼트 승리를 거둘 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com