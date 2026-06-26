대한민국 대굴욕, 日 축구마저 안 도와준다, 홍명보호 생명줄 또 하나 삭제...일본, 스웨덴전 1-1 무승부→32강 브라질 확정[월드컵 리뷰]

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]홍명보호의 희망 중 하나였던 일본의 대승이 불발됐다.

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일본은 26일 오전 8시(한국시각) 미국 댈러스 스타디움에서 열린 스웨덴과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 최종전에서 1대1로 비겼다.

일본은 이번 승리에도 불구하고 네덜란드가 튀니지를 꺾으며, 조 1위 등극은 실패했다. 일본은 네덜란드와의 격차를 뒤집지 못하며 32강 상대도 C조 1위인 브라질로 확정됐다.

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일본은 1차전 네덜란드와의 2대2 무승부 이후 2차전에서 튀니지를 4대0으로 완파하며 32강 진출 9부 능선을 넘었다. 이번 스웨덴전을 통해 조별리그 순위를 확정해야 하는 일본이었다. 목표는 1위였다. 모리야스 하지메 감독은 "이겨서 1위로 조별 예선을 통과하고 싶은 마음이 있다"고 공식 기자회견에서 밝혔다.

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한국으로서도 일본의 대승이 필요한 상황이었다. 일본이 스웨덴을 2골 차 이상으로 꺾어준다면, 조별리그 3위로 32강에 진출할 가능성이 커졌다. 스웨덴이 한국의 아래로 순위가 확정되면 자연스레 32강 확률을 키울 수 있다. 일본의 선전을 응원하는 입장이었다.

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일본은 일부 포지션의 로테이션은 있었으나, 대부분 최정예로 전력을 구성했다. 수비진은 도미야스 다케히로 대신 아유무 세코, 윙백은 도안 리츠가 이토 준야 대신 2선에 자리하고, 유키나리 스가와라가 그 자리를 대신 채웠다. 나머지는 대부분 튀니지전과 다르지 않은 구성으로 이뤄졌다. 스웨덴 또한 빅토르 요케레스, 알렉산다르 이삭, 앤서니 엘랑가 등이 선발 명단에 자리했다.

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전반은 탐색전에 그쳤다. 스웨덴은 전반 6분 알렉산다르 베르나르드손의 슈팅이 골키퍼에게 잡혔다. 일본도 전반 22분 마에다 다이젠의 문전 헤더가 골대 위로 벗어났다. 일본은 전반 40분 스가와라가 시도한 중거리 슛이 골키퍼 정면으로 향했다. 전반 45분 나카무라 게이토의 슈팅도 골키퍼를 뚫지 못했다.

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두 팀은 전반에 슈팅 단 6개에 그치며 위협적인 공격은 거의 양산하지 못했다. 점유율도 55대45, 일본이 조금 앞설 뿐이었다. 일본은 튀니지전의 압도적인 기세는 찾아보기 어려웠다. 전반을 0-0으로 마쳤다.

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후반은 분위기가 달랐다. 양 팀 모두 조금 더 적극적으로 상대 골문을 노렸다. 일본은 후반 3분 다나카 아오의 중거리 슛이 골대를 벗어났다. 스웨덴도 후반 5분 구스타프 라게르비엘케의 헤더가 골대 옆으로 향했다.

선제골은 일본의 몫이었다. 후반 11분 도안 리츠가 박스 정면에서 수비 사이로 찔러준 패스를 쇄도하는 마에다가 잡아냈다. 마에다의 슈팅은 스웨덴 골망을 흔들며 리드를 잡았다.

다만 리드가 오래가지는 못했다. 후반 17분 우측에서 패스를 받은 엘랑가가 직접 박스 근처로 돌파 이후 시도한 왼발 감아차기가 날카롭게 일본 골문 안으로 향했다. 스즈키 자이온이 몸을 날렸지만, 역부족이었다.

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동점골을 만든 스웨덴이 적극적으로 경기를 뒤집고자 했다. 후반 20분 이삭의 슈팅은 자이온에게 잡혔다. 일본도 다시 경기 주도권을 갖고 오고자 했다. 후반 38분 오가와 고키가 박스 중앙에서 시도한 슈팅은 골대 위로 뜨고 말았다.

결국 경기는 두 팀의 1대1 무승부로 마무리됐다.

일본이 2골 차 대승을 거두지 못하며, 한국은 또 하나의 32강으로 향할 또 하나의 생명줄이 사라졌다. 스웨덴은 조별리그 3위에 그쳤지만, 3위 팀 중 1위에 오르며 32강 진출을 확정했다. 한국은 앞서 보스니아 헤르체고비나, 에콰도르에 이어 스웨덴도 한 자리를 차지해, 5위까지 밀려났다. 8위 자리를 지켜야 32강 진출이 가능하다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com