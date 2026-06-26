'넷째 임신' 김동현, 반포 60평 아파트 살지만 또 '반전세'.."돈 모으는 중"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 이종격투기 선수 김동현이 여전히 반전세로 살고 있다며 씁쓸한 표정을 지었다.

Advertisement

25일 '밉지않은 관종언니' 유튜브 채널에는 'UFC 김동현♡송하율 부부 4명 출산 아들 둘, 딸 둘 골고루 낳는 법 최초 공개(반포 60평 아파트)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이지혜는 김동현의 집을 보더니 "3년 전쯤 반전세에서 올라오신 거 아니냐"라고 물었고 김동현은 "반전세에서 또 반전세로 왔다. 열심히 모으고 있는데..."라며 씁쓸함을 드러냈다.

또 이지혜는 "제가 알기로는 더힐에 살았다. 근데 그걸 팔아서 비트코인을 했더라"라며 김동현의 뼈아픈 기억을 건드렸다. 앞서 김동현은 본인과 장모의 집을 팔아 비트코인에 투자했다가 쓴맛을 봤다고 전한 바 있다.

Advertisement

김동현 아내는 당시 심경을 묻는 질문에 "생각보다 덤덤했다"라고 말했고 김동현은 "아내가 생각보다 강심장이라서, 제가 조마조마하면 오히려 내게 신경쓰지 말라고 한다"라며 고마움을 전했다.

Advertisement

한편 김동현은 2018년에 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀으며 넷째는 오는 10월 출산 예정이다. 김동현 최근 넷째 임신 소식과 더불어 정관수술 소식도 전해 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com