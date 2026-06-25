'전진♥' 류이서, 세상 떠난 시父 찰리박 수목장서 오열.."아들에게 잘할게요"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 신화 전진의 아내 류이서가 시아버지 가수 고(故) 찰리박의 수목장을 찾아 눈물을 쏟았다.

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25일 '내사랑 류이서' 유튜브 채널에는 '전진 아버지 수목장 찾아간 류이서가 갑자기 눈물 흘린 이유'라는 제목의 영상이 공개됐다.

류이서는 "아버님과 할머니를 뵈러 가고 있다"라며 전진과 한 수목장으로 향했다. 전진은 "아버지가 할머니에게 수목장 자리를 언급한 후, 당신의 자리도 마련해 놓으셨고 내 것까지 해놓으셨더라. '아버지 아직 한참 계실 건데 왜 미리 하셨냐'라고 했는데..."라며 말을 잇지 못했다. 전진 아버지 가수 찰리박은 뇌졸중 투병 끝에 지난 2023년 11월 7일, 향년 68세 나이로 별세했다.

전진은 이어 "아버지가 홀로 계셨으면 기분이 좀 그랬을 텐데 할머니가 옆에 계시니 기분이 다르더라"라며 애틋한 마음을 내비쳤다.

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이윽고 수목장에 도착한 전진은 "오랜만에 할머니, 아버지를 보러 와서 기분이 좋은데 시간이 진짜 빠르다는 생각도 든다"라고 말했다. 이어 아버지 성대모사를 했고 류이서는 "지금 눈물 날 뻔했구나?"라며 전진의 마음을 읽었다.

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류이서는 "사랑하는 아들 충재가 행복할 수 있도록 제가 옆에서 잘하겠다"라고 인사하다 눈물을 쏟았고 전진은 "이서와 행복하게 잘 살겠다"라고 말했다.

joyjoy90@sportschosun.com