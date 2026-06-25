"홍명보, 남아공 귀화해라"…한정수, 월드컵 참패 후 쏟아낸 독설

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 한정수가 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배 직후 홍명보 감독을 향해 거침없는 비판을 쏟아낸 데 이어 "남아공에 귀화 신청을 하라"는 내용의 게시물까지 올리며 분노를 드러냈다.

Advertisement

한정수는 25일 자신의 SNS를 통해 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전 대한민국과 남아프리카공화국의 경기를 지켜본 뒤 잇달아 글을 게재했다.

이날 홍명보 감독이 이끄는 대표팀은 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 남아프리카공화국과의 경기에서 0-1로 패했다.

한국은 1승 2패로 조 3위에 머물며 32강 자력 진출에 실패했고, 다른 조 경기 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정되는 상황에 놓였다.

Advertisement

경기 직후 한정수는 "정말 너무너무 화가 난다"며 "최고의 선수들을 모아서 역대 최악의 경기를 보여줬다"고 운을 뗐다.

Advertisement

이어 "전무한 전술, 이해할 수 없는 선수 기용, 끝까지 선수들을 탓하는 모습. 정말 최악의 지도자가 무엇인지 보여준다"고 홍명보 감독을 정면으로 비판했다.

또 "감독 연봉을 몰수해야 한다. 오로지 돈 때문에 자리를 집요하게 지켰던 것 같다"며 "정치보다 더 싫다. 월드컵 최악의 경기"라고 강도 높은 비판을 이어갔다.

Advertisement

한정수는 "홍명보는 남아공팀이냐"라며 "1954년 스위스 월드컵 때도 이런 모습은 아니었을 거다. 홍명보 때문에 축구가 싫어졌다. 이제 정말 축구가 싫어졌다"고 거듭 실망감을 드러냈다.

Advertisement

이후에도 비판은 계속됐다. 한정수는 "홍명보씨는 남아공에 귀화신청하는 것이 최선일 듯합니다. 한국에 오지 마세요"라는 문구가 담긴 이미지를 추가로 올리며 홍명보 감독을 향한 날 선 비판을 이어갔다.

한편 한정수는 관련 게시물에 '#월드컵', '#최악의경기' 등의 해시태그를 덧붙이며 대표팀의 경기력에 대한 아쉬움을 거듭 표현했다.

narusi@sportschosun.com