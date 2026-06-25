대한민국 초비상, 하늘이 안 돕는다...사상 첫 원정 토너먼트 승리, 16강행 꽃길 삭제→또 경우의 수, 과달라하라 복귀 후 '무한 대기'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 손흥민 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]하늘이 내려준 꽃길을 놓쳤다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1로 패했다.

분수령이었던 2차전 패배가 아쉬웠던 한국이다. 멕시코전 전력을 쏟아, 조 1위를 노렸으나, 한 번의 실수에 울었다. 아쉬운 패배 후 남아공전은 절치부심이었다. 지더라도 3위 가능성이 있었다. 한국은 남아공전 패배 후 멕시코가 체코와 무승부 이상의 결과를 기록한다면 3위로 32강에 도전할 수 있다. 다만 이는 확정적인 카드가 아니다. 경기 후 다른 국가들의 상황까지 지켜봐야 하는 불안감이 커진다. 홍명보 감독과 태극전사들은 승리만을 노렸다. 하지만 타펠로 마세코에게 실점한 한 골을 좁히지 못하고 패했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 김민재 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국은 이번 패배로 조별리그를 3위로 마무리했다. 당초 2위로 통과했다면 공동 개최국 캐나다를 만날 수 있었다. 캐나다는 25일 캐나다 밴쿠버의 BC 플레이스 밴쿠버에서 열린 스위스와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 B조 최종전에서 1대2로 패하며, 스위스에 밀려 조별리그 2위를 차지했다.

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이번 대회는 48개국이 출전하는 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다. 스위스는 32강에서 E·F·G·I·J조 3위 중 상위 진출팀 한 팀과 만난다. 캐나다의 상대는 바로 A조 2위다. 32강전의 첫 경기로 29일 오전 4시 미국 캘리포니아주 LA 스타디움에서 휘슬이 울린다. 대한민국이 그 자리를 노렸으나, 남아공이 대신 LA행 비행기를 탔다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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원정 토너먼트에서 승리가 없는 한국은 32개국 시대 16강이 최대다. 캐나다는 오히려 나은 상대였다. LA라는 홈에 가까운 환경에서 32강을 소화하는 것도 긍정적이었다. 하지만 이런 꽃길을 남아공전 패배로 놓치고 말았다.

남아공전 이후 베이스캠프인 과달라하라로 복귀하는 한국은 이제 무한 대기에 돌입한다. 마지막 L조의 경기 결과까지 지켜보며 32강행 희망의 불씨를 이어가길 바라야 하는 입장이다. 자력이 아닌 '경우의 수'에 기대야 한다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com