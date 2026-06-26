[월드컵 리뷰]대한민국이 상상했던 최악의 결과, 32강행 희망 한 줄기 또 와르르...'32강 진출' 호주, 파라과이와 0-0 무승부

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]대한민국의 또 하나의 32강 희망이 꺾였다. 호주와 파라과이가 승부를 가리지 못했다.

Advertisement

호주는 26일 오전 11시(한국시각) 미국 샌프란시스코 베이 아레아 스타디움에서 열린 파라과이와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 D조 최종전에서 0대0으로 비겼다.

아직 조별리그 최종 순위가 결정되지 않은 두 팀, 호주와 파라과이 모두 앞선 2경기에서 미국에 패배, 튀르키예에 승리를 거두며 1승1패를 기록했다. 득실차에서 앞선 호주가 2위에 오른 상태였다. 경기 결과에 따라 32강에 직행할 팀들이 결정될 수도 있는 상황이었다.

로이터연합뉴스

두 팀의 경기는 한국에도 중요했다. 남아공전 패배로 조별리그를 3위로 마친 한국은 두 팀의 경기에서 호주가 승리를 거두거나, 파라과이가 2골 차 이상으로 승리한다면, 32강 진출 확률을 키울 수 있었다. 두 팀이 무승부를 거두거나, 파라과이가 한 골 차이로 승리하는 것이 한국에는 최악의 결과였다.

Advertisement

파라과이는 지난 경기에서 대회 1호로 이른바 '비니시우스 룰'을 통해 퇴장당한 미겔 알미론을 제외하고, 전력으로 선수단을 구성했다. 훌리오 엔시소, 디에고 고메스, 오마르 알데레테 등이 선발 명단에 포함됐다. 호주도 밀리지 않았다. 네스토리 이란쿤다를 포함해 크리스티안 볼파토,해리 수터, 조던 보스가 베스트11에 올랐다.

로이터연합뉴스

Advertisement

전반 초반 호주가 먼저 파라과이 골문을 노렸다. 전반 4분 박스 우측에서 잭슨 어빈이 시도한 슈팅은 골키퍼에게 막혔다. 다만 공격은 크게 위협적이지 못했다. 전반 36분 보스의 중거리 슛은 골키퍼 정면으로 향했다.

파라과이는 전반 38분 가브리엘 아발로스의 슈팅 시도가 유일했다. 호주는 전반 추가시간 볼파토의 슈팅도 올랜도 힐의 선방에 막혔다. 두 팀은 전반 내내 득점 없이 0-0으로 마쳤다.

로이터연합뉴스

Advertisement

후반에도 지지부진한 두 팀의 공격은 크게 나아지지 못했다. 파라과이가 먼저 공격에 나섰다. 후반 1분 후안 카세레스의 장거리 슛은 골대를 크게 벗어났고, 후반 3분 안드레스 쿠바스의 슈팅고 골문으로 향하지는 못했다. 후반 5분 마우리치오의 중거릴 슝은 골문으로 향했으나 패트릭 비치의 선방에 막혔다.

Advertisement

호주도 득점을 노렸다. 후반 16분 아이딘 흐루스티치의 슈팅은 수비에 막혔다. 후반 38분 보스가 다시 골문 구석을 노렸으나, 힐의 선방을 뚫지 못했다. 보스는 후반 45분 박스 우측을 돌파한 후 시도한 슈팅이 날카롭게 감겼으나, 골대 옆을 조금 벗어나며 아쉬움을 삼켰다. 후반 48분 테테 ??기의 슈팅도 힐 정면으로 향했다.

결국 경기는 득점 없이 0대0으로 마무리됐다.

호주와 파라과이가 무승부를 거두며, 한국은 다시 한번 32강 희망이 줄어들고 말았다. 파라과이가 D조 3위, 승점 4점으로 한국보다 승점 1점이 앞서는 위치로 올라섰다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com