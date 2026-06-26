베복 이희진 "전남친, 바람·도둑질에 감금까지...男 만나기 무서웠다" ('미우새')

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[스포츠조선 이우주 기자] '미우새' 이희진이 충격적인 연애사를 털어놓는다.

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28일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 '핑크빛 스캔들의 주인공' 임원희와 베이비복스 이희진의 특별한 운전 연수 현장이 공개된다.

최근 진행된 SBS '미우새' 녹화에서는 임원희가 절친 정석용과 만나는 모습이 공개됐다. 이날 임원희는 '그녀'에게 운전 연수를 해주기로 했다며 자신의 집에 손님을 초대했다고 밝혀 스튜디오를 발칵 뒤집었다. 심지어 '그녀'는 임원희가 같이 술을 마시자며 제안까지 한 사이라고 해 더욱 궁금증을 자아냈다. 잠시 후 등장한 인물의 정체는 바로 베이비복스 이희진이었다. 이에 스페셜 MC이자 같은 베이비복스 멤버인 윤은혜는 "실제로 숍에서 두 사람의 핑크빛 교류에 대해 들었다"며 놀라운 사실을 폭로해 모두를 놀라게 했다.

이날 임원희는 집에 방문한 이희진을 위해 직접 파스타를 만드는가 하면, 와인잔을 활용한 특별한 플레이팅에 도전했다. 이를 지켜보던 母벤져스는 "많이 준비한 것 같다"며 정성에 감탄한 것도 잠시, 예상과는 다른 충격적인 비주얼을 보고 폭소를 금치 못했다. 잠시 후, 한껏 용기를 낸 임원희는 이희진에게 이른바 '이마 콩' 플러팅을 시도, 또 한 번 스튜디오를 초토화시켰다. "진짜 설레는 행동이다", "원희의 저런 모습은 처음 본다"며 스튜디오의 반응이 쏟아진 가운데, 과연 임원희의 기습 플러팅을 당한 이희진의 반응은 어땠을지 궁금증을 더한다.

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한편, 나쁜 남자를 좋아했다는 이희진은 "그동안 남자를 만나는 게 무서웠다"며 진심 어린 마음을 털어놓아 임원희의 안타까움을 자아냈다. "마지막 연애가 언제냐"는 질문에 30대 초반이라고 답한 이희진은 바람, 도둑질뿐 아니라 감금까지 했다는 전 남자친구에 대해 고백해 모두를 놀라게 만들었다.

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이후 임원희와 이희진은 본격적인 운전 연수에 나섰다. 좁은 차 안, 과연 두 사람에게는 어떤 일이 벌어졌을지, 색다른 설렘을 자아내는 두 사람의 운전 연수 현장은 28일 일요일 밤 9시 방송되는 SBS '미우새'에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com