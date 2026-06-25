월드컵 역사상 이런 한국인 있었나...'눈물+분노 폭발' 이강인만 보였다 '드리블 월드컵 1위'

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]이강인에게는 비판의 화살이 쏟아지지 않는 이유가 있다.

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대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 헌납하며 0대1로 패했다. 이번 패배로 한국은 조별리그 탈락 위기에 놓였다.

축구 통계 매체 후스코어드닷컴은 경기 후 '지금까지 이강인은 월드컵에서 그 어느 선수보다 더 많은 드리블(11회)을 성공했다'고 전했다. 이강인은 1차전에서는 21세기 최고의 드리블러 중 한 명인 에당 아자르까지 소환했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

당시 축구 통계 매체 스쿼카는 '이강인은 체코전에서 5회 이상의 드리블 돌파 성공과 4회 이상의 파울 유도를 동시에 기록한 최초의 월드컵 선수로 이름을 올렸다. 이 기록은 2018년 월드컵의 에덴 아자르 이후 처음'이라며 이강인의 체코전 맹활약을 조명했다. 체코전에서 이강인은 6번 드리블을 시도해 무려 5번을 성공했다.

아쉬움이 남았던 멕시코전에서도 이강인은 좋은 활약을 보인 몇 안되는 선수였다. 남아공전에서도 이강인 홀로 공격을 이끌었다고 해도 과언이 아니다. 박지성 JTBC 해설위원이 다른 선수들을 향해 이강인을 도와줘야 한다고 말할 정도였다.

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하지만 이러한 통계만으로도 이강인의 활약을 모두 설명할 수는 없다. 이강인에게 너무 의존한다는 약점을 다른 팀들이 모두 알고 있었다. 그래서 이강인을 집중 견제하면서 다른 동료들에게 공간이 생겼다. 그런 와중에도 이강인은 탈압박, 드리블, 찬스 메이킹을 해냈다는 점에 박수가 나올 수밖에 없다. 아직 대회가 끝나지 않았지만 이강인이 앞으로 한국 축구를 이끌어갈 수 있는 역대급 재능이라는 걸 다시 한번 확인한 시간이었다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬움의 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

뛰어난 활약에도 이강인은 남아공전 후 고개를 숙였다. 그는 "결국엔 세 경기에서 두 경기를 이기지 못했기 때문에 다들 많이 반성해야 된다고 생각한다. 나도 마찬가지로 실력이 많이 부족했다고 생각한다. 그래서 앞으로 더 많이 반성하고 더 앞으로 발전하려고 노력해야 될 것 같다"고 했다. 그의 목소리는 눈물에 잠긴 듯했다. 그는 경기 직후 그라운드를 주먹으로 내리치며 크게 아쉬워했다. 눈물을 흘리는 듯한 모습도 포착됐다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com