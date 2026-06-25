선우용여 "가짜 스님에게 속아 패물 몽땅 털려…집 한 채 값 날렸다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 과거 가짜 스님에게 속아 집 한 채 값에 달하는 귀한 패물을 모두 잃었던 파란만장한 사연을 고백했다.

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25일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '집 한 채 값 보석을 스님에게 홀랑 뺏겨버린 82세 선우용여'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 선우용여는 평생 모아온 보석들을 소개하며, 과거 20대 시절 겪었던 뼈아픈 사기 피해를 회상했다.

선우용여는 "가짜 스님이 집에 찾아와 '쌀을 올려놓으면 나쁜 기운이 없어진다'고 현혹했다"며 "안방까지 스님을 모시고 남편이 사준 집 한 채 값에 달하는 다이아, 루비, 에메랄드 세트를 모두 줬다"고 털어놓았다.

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이어 "기도가 끝나고 소금을 뿌리고 가라기에 시키는 대로 했는데, 몇 시간 뒤 확인해보니 보석이 든 봉투엔 쌀만 가득했다"며 당시의 황당했던 상황을 설명했다.

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특히 보석을 잃은 충격보다 남편에게 "병신"이라는 소리를 들었던 것이 더 속상해 눈물을 흘렸다는 뒷이야기로 안타까움을 자아냈다.

다행히 이후 남편의 인맥을 동원해 범인을 잡았으나, 보석을 이미 팔아버려 되찾지 못한 것으로 전해졌다.

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현재 선우용여는 화려한 보석들 대신 드라마 촬영 당시 사모님 역할을 위해 구매했던 액세서리들을 애지중지하며 소소한 행복을 누리고 있다.

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그녀는 "진짜든 가짜든 중요한 건 본인의 당당함이다"라며 "돈보다 중요한 건 스스로를 명품으로 만드는 삶"이라는 진심 어린 메시지를 전해 구독자들의 공감을 샀다.

한편, 82세의 나이에도 변함없는 열정으로 소통 중인 선우용여의 이번 영상은 많은 시청자들에게 인생의 굴곡을 현명하게 이겨내는 태도를 다시 한번 생각하게 했다.

narusi@sportschosun.com