"파라과이-호주전 월드컵 역사상 최악의 경기" 일부 팬 32강행 담합 의혹.."역사상 가장 뻔한 0-0무"[북중미월드컵]

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[스포츠조선 전영지 기자]"월드컵 역사상 최악의 경기."

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북중미월드컵 32강 진출을 위한 조별리그 최종전 열기가 뜨거워지는 가운데 26일(한국시각) 미국 샌프란시스코 베이 에어리어 스타디움에서 펼쳐진 조별리그 D조 3차전 파라과이와 호주의 0대0 무승부 경기 결과를 둘러싸고 일부 축구 팬들이 의혹에 찬 비난을 쏟아냈다.

두 팀 모두 승점 3점이 상황에서 맞은 D조 최종전, 이날까지 승점을 쌓지 못했던 최하위 튀르키예가 2연승으로 32강행을 조기 확정한 미국을 이길 경우 파라과이와 호주의 경기결과에 따라 튀르키예가 승점 3점, 조3위로 올라서 32강에 진출할 가능성이 있었다. 하지만 양팀이 비겨 승점 1점씩을 쌓을 경우 나란히 승점 4점을 확보, 조 2위는 물론 '승점 4점' 조 3위까지 나란히 토너먼트에 진출할 수 있는 상황. 양팀은 0대0으로 비겼고 나란히 1승1무1패로 골 득실차에서 앞선 호주(골득실 0)가 조 2위, 파라과이(골득실 -2)가 조3위로 32강행을 사실상 확정지었다.

양 팀이 각각 승점 1점씩을 챙긴 득점 없는 무승부 경기를 향해 일부 팬들은 의심의 눈초리를 보냈다. 영국 더선은 "영국 팬들 사이에 '역사상 최악의 경기'라는 목소리가 커지고 있다"고 보도했다. 승점 3점, 골득실 -3으로 C조 3위가 되며 32강 탈락이 유력한 스코틀랜드의 상황 때문에 영국 팬들은 더 예민하고 비판적인 반응을 보이고 있다는 분석도 나오는 가운데 팬들은 "월드컵 역사상 최악의 경기" "담합니다. 조사를 받아야 한다"며 신랄한 비판을 쏟아냈다.

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더선에 따르면 한 팬은 "파라과이와 호주는 월드컵 역사상, 어쩌면 인류 역사상 최악의 경기를 펼치고 있다"고 비판했다. 또 다른 팬은 "파라과이와 호주가 FS1(방송 채널)에서 대놓고 담합을 하고 있는 것인가?"라며 의혹을 제기했다. 세 번째 팬은 "파라과이 대 호주 경기는 역사상 가장 뻔한 0-0 경기였다. 두 팀 모두 토너먼트에 진출할 테니 모두 행복하겠네"라며 비꼬았다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com