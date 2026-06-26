"절대 안 운다더니…" 사직구장에 다시울린 응원가에 눈물 왈칵. 우여곡절 우천취소 정훈 은퇴식[부산 현장]

정훈이 26일 자신의 은퇴식에서 응원가가 나오자 눈시울을 붉히고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

정훈과 롯데 선수들이 26일 경기전 은퇴식에서 기념 촬영을 했다. 사진제공=롯데 자이언츠

정훈이 26일 자신의 은퇴식에서 은퇴사를 하고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

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[부산=스포츠조선 권인하 기자]두달만에 다시 은퇴식이 열렸다. 이번엔 좋은 날씨 속에 팬들의 뜨거운 박수 속에 잘 치러졌다.

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지난시즌을 끝으로 롯데 자이언츠의 유니폼을 벗은 정훈이 다시 사직구장을 찾았다. 지난 4월 17일 한화 이글스전에 은퇴식을 치를 예정이었지만 심술 ??은 비로 인해 경기가 취소되면서 은퇴식 역시 미뤄졌다.

다시 잡은 게 26일 LG전. 이날은 구름은 있었지만 비는 내리지 않았다. 가족과 팬들의 따뜻한 시선 속에서 은퇴식은 무사히 열렸다.

정훈은 2006년 현대 유니콘스에 육성 선수로 입단했지만 1년만에 방출됐고, 현역으로 군대를 다녀온 뒤 마산 양덕초등학교에서 야구부 코치로 활동을 하다가 2009년 다시 롯데에 육성 선수로 들어갔고 이후 롯데의 프랜차이즈 스타로 지난해까지 활약했다.

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지난해까지 16년간 롯데 유니폼을 입고 통산 1476경기에 출전했고 타율 2할7푼1리(4211타수 1143안타) 80홈런 532타점 76도루 OPS 0.742의 성적을 기록했다.

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팀이 초반 부진하다가 최근 7승1무2패의 좋은 성적을 거두는 가운데 은퇴식을 하게 돼 다행이라고. 정훈은 "좋은 분위기에서 하면 좋겠다는 바람이 있었는데 실제로 좋은 성적으로 분위기가 전환돼 마음에 짐을 덜었던 것 같다"며 웃었다.

은퇴식은 경기 전에 열렸다.

정훈의 은퇴식에 친한 선배 이대호가 찾았다. 사진제공=롯데 자이언츠

정훈의 큰 아들인 지우군이 시구를 하고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

정훈의 둘째아들 지환군이 시타를 하고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

정훈이 자신의 은퇴식에 시포자로 나서 시구자인 큰아들, 시타자인 둘째 아들을 흐뭇하게 바라보고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠

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양 팀 주장인 LG 박해민, 롯데 김원중과 롯데 이강훈 구단 대표이사의 꽃다발과 기념품 증정으로 시작됐다. 이어 구승민 김원중 김태혁 등 현재 롯데의 팀 동료, 그리고 강민호(삼성 라이온즈)와 손아섭(두산 베어스), 황재균(전 KT 위즈) 등 롯데에서 한솥밥을 먹었던 선수들의 영상 메시지가 이어졌다.

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은퇴식 전 "절대 울지 않을 것"이라고 호언 장담했던 정훈이지만, 본인의 응원가가 다시한번 사직구장에 울려퍼지자 참지못하고 눈시울을 붉혔다.

정훈은 은퇴사에서 자신을 아껴준 구단과 팬들에게 감사한 마음을 전했다. 정훈은 "지난해 좋은 모습을 보여드리지 못하는 내 모습을 보며 이제는 정든 그라운드를 떠나야 하는 때가 왔다는 생각을 조금씩 하게 됐다"며 "야구를 그만두는 것에 대한 아쉬움은 없었지만, 더 이상 팬 분들의 응원을 들을 수 없다는 사실이 마음을 망설이게 만들었다"고 솔직한 자신의 마음을 터놓았다.

"평범했던 야구 선수가 롯데자이언츠를 만나 조금은 특별한 야구 선수가 될 수 있었습니다"라고 말한 정훈은 "팬분들이 있었기에 정훈이라는 선수가 있었습니다"라며 팬들에게 감사를 표했다.

시구는 역시 정훈 가족이 함께 했다. 정훈의 큰 아들인 지우군이 시구를 하고, 둘째 아들인 지환군이 시타자로 나섰다. 정훈은 시포자로 아들의 시구를 받았다.

롯데 선수들은 이날 정훈의 이름이 들간 패치를 붙이고 경기에 임했다.

부산=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

윤동희가 JUNG HOON이 적힌 패치를 얼굴에 붙이고 경기를 하고 있다. 사진제공=롯데 자이언츠