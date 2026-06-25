'광대 강타' 두산 양의지, 충격 헤드샷 교체...한화 박준영 즉시 퇴장 [대전 현장]

23일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 6회초 1사 1루 양의지가 안타를 치고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.23/

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[대전=스포츠조선 김용 기자] 충격의 헤드샷.

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두산 베어스 양의지가 충격적인 헤드샷으로 인해 교체됐다. 공을 던진 한화 이글스 투수 박준영은 퇴장을 당했다.

양의지는 25일 대전한화생명볼파크에서 열린 한화전 4번-지명타자로 선발 출전했다. 지난 주말 주루 플레이 도중 손가락을 다쳐 포수 마스크를 쓸 수 없어 한화와의 3연전 모두 지명타자로 나섰다.

2일 잠실구장에서 열린 두산과 한화의 경기. 선발 투구하고 있는 박준영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.06.02/

양의지는 4회초 두 번째 타석에 들어섰다. 무사 1루 찬스. 하지만 여기서 생각지 못한 일이 발생했다. 한화 선발 박준영이 던진 138km 직구가 양의지의 머리쪽으로 날아든 것. 미처 피하지 못한 양의지는 왼 머리 부분을 강타당했다. 그대로 쓰러져 고통을 호소했다. 깜짝 놀란 두산 벤치는 코치들이 모두 뛰어나와 양의지의 상태를 살폈다.

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다행히 양의지는 수건으로 왼쪽 귀 부분을 감싸고 걸어서 그라운드를 빠져나왔다. 박준영은 어쩔줄 몰라하며 양의지의 상태를 살폈다.

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두산 관계자는 "양의지가 왼쪽 광대에 공을 맞았다. 상태를 체크하고 병원 검진 예정"이라고 알렸다.

대전=김용 기자 awesome@sportschosun.com