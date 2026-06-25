'충격 탈락 위기' 한국, 미쳐버린 경우의 수...조건 9개 중 5개 이상 충족 필요

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 허탈해하는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김대식 기자]한국이 32강에 올라갈 수 있는 경우의 수는 한 문장으로 정리하기가 어렵다.

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대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 후반 18분 타펠로 마세코에게 결승골을 헌납하며 0대1로 패했다. 이번 패배로 한국은 조별리그 탈락 위기에 놓였다.

아직 탈락은 아니다. 희망이 없지는 않다. 48개국 월드컵 체제가 되면서 조 3위도 32강에 올라갈 수 있다. 각 조의 3위의 성적을 비교해 상위 8개국은 32강에 올라갈 수 있다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

현재 한국은 다른 조 3위와 비교했을 때 4번째에 자리하고 있다. 앞으로 남은 조별리그가 진행되는 동안 한국을 앞서는 나라가 5개국 이상 나오면 한국의 2026년 월드컵은 끝이 난다.

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영국 가디언은 탈락 위기에 한국이 어떻게 하면 32강에 올라갈 수 있는지를 분석했다. 매체는 '한국에 유리한 결과들은 다음과 같다'며 남은 조에서 어떤 일이 벌어져야 하는지를 설명했다.

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먼저 C조에서는 호주가 파라과이를 상대로 승리하거나, 반대로 파라과이가 2골 차 이상으로 이겨야 한다. E조에서는 에콰도르와 퀴라소가 각각 독일과 코트디부아르를 상대로 승리를 거두지 못해야 한다. F조에서는 일본이 스웨덴을 상대로 2골 차 이상의 승리를 거둬야 한다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인을 다독이는 오현규의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

G조에서는 이집트가 이란을 상대로 승리해야 한다. H조에서는 스페인이 우루과이를 상대로 승리를 거둬야 한다. I조에서는 세네갈이 이라크를 상대로 2골 차 이상의 승리를 거두지 못해야 한다. J조에서는 오스트리아가 알제리를 이기거나, 반대로 알제리가 2골 차 이상으로 승리해야 한다.

K조에서는 콩고민주공화국가 우즈베키스탄을 상대로 승리하지 못해야 한다. L조에서는 가나가 크로아티아를 상대로 승리하고, 동시에 파나마가 잉글랜드를 상대로 대량 득점 차 승리를 거두지 못해야 한다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 허탈해하는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이렇게 정리한 9개의 조건 중에서 무려 무조건 5개 이상이 충족되어야 한국은 32강에 올라갈 수 있다. 가능성이 있는 조건들이 많다는 건 긍정적이지만 상당히 복잡한 경우의 수이기 때문에 기다리는 것밖에는 정답이 없다.

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만약 한국이 3위로 올라갔을 경우에는 E조 1위 혹은 G조 1위와 대결하게 된다. 현재 E조 1위은 독일이며 G조 1위는 이집트다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com