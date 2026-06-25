안정환도 분노했다 "전적으로 홍명보 감독 책임...싹 다 갈아엎어야"

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[스포츠조선 김준석 기자] 축구 국가대표 출신 안정환이 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 경기력을 혹평하며 감독과 협회를 향해 "싹 다 바뀌어야 한다"고 작심 비판을 했다

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안정환은 25일 중앙일보에 게재한 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 대한민국과 남아프리카공화국전 관전평에서 홍명보 감독이 이끄는 대표팀의 경기력과 전술, 팀 분위기 등을 조목조목 지적했다.

그는 "월드컵에서 이렇게 답답한 경기가 또 있었을까. 이번 대회 3경기 중 최악이었다. 참혹했다. 아무것도 못했다. 의욕도 없어 보였다"고 운을 뗀 뒤 "절실함도 없었다. '졌잘싸'도 아니다. 이게 월드컵인지 모르겠다"고 혹평했다.

이어 "전술? 없었다. 전술 자체를 느끼지 못했다. 뭔가 틀도, 타이밍도 안 맞았다"며 "지고 있는데도 모험을 걸거나 포메이션, 전술 변화가 없었다. 골을 넣으려면 박스 안으로 올라가야 하는데 뒤쪽에 숫자가 너무 많았다"고 홍명보호의 경기 운영을 비판했다.

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손흥민을 후반 교체 카드로 활용한 전략에 대해서도 "상대 체력이 떨어졌을 때 투입하려는 의도는 이해한다"면서도 "결국 전혀 먹히지 않았다"고 평가했다.

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또 "이강인이 혼자 공격을 이끌고 수비도 정말 열심히 했지만 상대 두세 명에게 둘러싸였다"며 "우리나라는 앞선 두 경기를 치르면서 이미 전술이 모두 노출됐다. 전술은 하나만 가지고 가면 안 되고 상대에 따라 변화를 줘야 한다"고 강조했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 허탈해하는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

대표팀의 분위기에 대한 우려도 드러냈다. 안정환은 "선수로 뛰어봤기 때문에 내부 사정은 알 수 없지만 뭔가 문제가 있거나 곪아 터진 것처럼 느껴졌다"며 "원팀을 보여주지 못했다"고 안타까워했다.

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그러면서 홍명보 감독의 책임론을 제기했다. 그는 "감독 책임이 맞다. 시대가 변해 선수들의 개성이 중요해졌다고 해도 결국 팀을 만드는 건 감독"이라며 "32강에 올라가든 어떤 성적을 내든 경기력만 놓고 보면 책임은 불가피하다"고 주장했다.

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이어 "대표팀이 결과를 못 내면 내가 가장 강하게 홍명보 감독을 비판하겠다고 이전부터 말해왔다"며 "잘못되면 축구협회도 다 바꾸고 갈아엎어야 한다. 새롭게 바뀌지 않으면 같은 일이 반복될 것"이라고 목소리를 높였다.

다만 선수들을 향한 과도한 비난은 경계했다. 그는 "손흥민을 아꼈다고 해서 선발로 나선 선수가 부족한 선수라는 뜻은 아니다. 그런 비난은 해당 선수에게 자괴감만 안겨줄 수 있다"며 "졌다고 좋아할 것이 아니라 무엇을 개선하고 바꿔야 하는지 지적해야 한다. 나는 누구의 편도 아닌 뼛속까지 한국 축구의 편"이라고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com