하늘은 일본을 도와라, 대한민국도 응원할테니...韓 축구 대굴욕 마지막 32강 희망, 日 손에 달렸다 "2골 차 승리 절실"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 이현석 기자]대한민국의 운명이 일본의 손에도 달렸다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀은 25일 오전 10시(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전에서 0대1로 패배했다.

조별리그 통과 티켓을 놓쳤다. 한국은 지난 2차전 멕시코와의 경기에서 패했음에도 여전히 자력으로 조별리그 통과, 조 2위 확보 기회가 있었다. 남아공과 무승부만 거둬도 꽃길이 열리는 순간이었다. 패배하더라도 32강 진출이 가능하나, 불안감이 있었다. 다른 조들의 결과에 따라 3위 팀 중 8위 안에 들어야 했기에 자력 진출에 대한 의지가 컸다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

한국은 전반까지 '0'의 균형이 깨지지 않았다. 도리어 남아공에 밀리는 모습도 자주 나왔다. 선발에서 빠진 손흥민, 이재성 대신 투입된 오현규, 황희찬 등이 거의 위력을 발휘하지 못했다. 후반 시작과 동시에 손흥민, 옌스 카스트로프를 넣으며 반전을 노렸다. 하지만 도리어 일격을 맞았다. 후반 18분 타펠로 마세코에게 실점한 한국은 한 골의 격차를 끝까지 극복하지 못했다.

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32강행 희망의 불씨는 여전히 남아있다. 한국은 25일 기준 3위 팀 중 4위에 올라있다. 험난하기는 하지만, 여전히 32강은 가시권이다. 그중 한국의 32강 진출에 힘을 실어줄 수 있는 팀이 바로 일본이다.

AP연합뉴스

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일본은 오는 26일 오전 8시 스웨덴과 조별리그 최종전을 치른다. 일본이 속한 F조는 현재 일본이 2위, 스웨덴이 3위를 달리고 있다. 스웨덴은 승점 3점으로 한국과 같다. 다만 골득실이 0이라서 한국보다 높은 3위다.

스웨덴이 순위가 내려가는 방법은 일본의 승리다. 스웨덴이 일본에 크게 패배한 뒤에 한국보다 낮은 순위가 된다면 한국의 32강 진출 가능성은 커진다. 일본이 스웨덴을 상대로 2골차 이상 승리해준다면 한국의 32강 불씨는 더 타오른다. 일본의 승리만이 32강 진출의 조건은 아니지만, 일본을 응원해야 가능성이 커지는 한국이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com