우연이 "23살 연상 남편, 아빠와 한 살 차이"…아들 출산도 숨겼다

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 우연이가 23살 연상 남편과의 결혼, 그리고 부모님에게조차 숨겨야 했던 출산 사연을 털어놨다.

Advertisement

25일 방송된 MBN '특종세상'에서는 미국으로 이민 갔던 부모님과 40년 만에, 하나뿐인 아들과는 20년 만에 한집에서 살게 된 우연이의 일상이 공개됐다.

이날 우연이는 부모님, 아들과 함께 아침 식사를 하며 오랜만에 되찾은 가족의 시간을 만끽했다.

그는 "부모님과는 40년, 아들과는 20년 만에 함께 사는 거다. 같이 모여 사니까 너무 좋다"며 환하게 웃었다.

Advertisement

우연이는 과거 부모님과 떨어져 살게 된 이유에 대해 "부모님이 사기를 당해서 미국으로 이민을 가셨다"고 밝혔다.

Advertisement

하지만 그는 노래에 대한 꿈을 포기할 수 없어 한국에 남았고, 이후 나이트클럽에서 노래를 부르며 가수의 길을 걷기 시작했다.

그러던 중 우연이는 23살 연상의 작곡가 남편을 만나 가수로 데뷔하게 됐다. 그는 "남편이 아빠와 한 살 차이였다"고 고백해 놀라움을 안겼다.

Advertisement

나이 차가 컸던 만큼 가족에게 쉽게 털어놓지 못한 일도 있었다.

Advertisement

우연이는 "그래서 몰래 아들을 낳았다. 되게 슬펐다. 부모님께 말씀도 못 드리고 아기를 낳았다"고 털어놨다.

이후 부모님이 한국에 돌아왔을 때의 상황도 떠올렸다. 우연이는 "아기를 안고 나갔더니 엄마가 '무슨 아기를 안고 있냐'고 하셨다. 그래서 '내 아들'이라고 말했다"며 "엄마가 정말 깜짝 놀라셨다"고 회상했다.

narusi@sportschosun.com