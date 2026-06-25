션, 유치원 달리기 대회에서 대망신…"패션 신경 쓰다 자빠져, 다들 수군대"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 션이 자녀들 유치원 달리기 대회에서 망신을 당했다고 밝혔다.

Advertisement

24일 유튜브 채널 '션과 함께'에서는 '점점 몸이 좋아지는 이봉주 선배님'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

난치병을 투병했던 이봉주는 건강이 많이 회복됐다며 "이제 10km는 뭐. 많이 건강해져서 달리기를 늘 생활화하고 있다"고 밝혔다. 이에 션은 "다시 그 모습으로 돌아와주셔서 저를 포함해서 전국민이 기뻐하고 있다"고 밝혔다.

안부를 나눈 후 션과 이봉주는 가볍게 달리기를 하며 몸을 풀었다. 달리기 후 한우 먹방을 펼친 두 사람. 션은 이봉주에게 "아들이 있는데 운동회 가봤냐. 달리기 하셨냐"고 물었다.

Advertisement

이봉주는 "아이들이 아빠도 참여해보라고 얘기하더라. 국가대표인데 괜히 못하면 좀 그렇지 않냐. 아이들이 하도 부탁을 하는 거다. 뛰게 되니까 모든 관심이 나한테 쏠렸다. 그래도 은퇴한지 얼마 안 됐으니까 많은 사람들이 가볍게 1등할 거라 생각했을 거다. 근데 많은 사람들의 예상과 달리 3등했다"고 토로해 웃음을 안겼다.

Advertisement

션은 "이게 100m라. 형님을 이긴 두 명의 학부모한테는 평생 어디 나가서 자랑할 거다"라고 밝혔고 이봉주는 "지금도 어디 가서 자랑하고 다닌다더라"라고 너스레를 떨었다.

이봉주 역시 션에게 "유치원 때 가서 달리기하면 1등했냐"고 물었지만 션은 대답하지 못했다.

Advertisement

션은 "패션에 좀 더 신경 쓸 때였다. 운동회 간다고 러닝화가 아니라 멋진 신발을 신고 간 거다. 근데 그날 오전이어서 살짝 풀밭이 물기가 있었다. 자빠졌다. 못 하는 게 아니라 자빠졌다"고 고백했다.

Advertisement

션은 "그때 막 러닝을 시작했을 때라 '션이 나갔으니까 무조건 1등하겠다' 하고 수군수군댔는데 제대로 넘어졌다"고 토로했다.

제작진은 "그 학부모들한테도 엄청 선물이었겠다"고 말했고 션은 "'철인경기 나가는 션에게 이겼다'(고 할 것)"며 웃었다.

wjlee@sportschosun.com