소지섭 "데뷔 당시 미남 기준=장동건, 난 무쌍이라 '쌍수' 권유받아"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 소지섭이 데뷔 초 성형 수술을 권유받았던 일화를 털어놨다.

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25일 유튜브 채널 'MMTG 문명특급'에는 "안녕하세요 윤경호입니다. 다름이 아니라 제가 이번에 소지섭, 최대훈 배우와 문명특급에 나오게 됐는데 그때 있었던 일부터 말씀드리면"이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 방송에는 SBS 금토드라마 '김부장'의 주연 배우 소지섭, 윤경호, 최대훈이 출연해 유쾌한 입담을 뽐냈다.

이날 MC 재재는 세 사람에게 "외모와 능력 중 하나만 가질 수 있다면 무엇을 선택하겠냐"는 질문을 던졌다. 잠시 고민하던 소지섭은 결국 "능력"을 선택했다.

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이어 그는 "잘생기고 예쁜 사람들이 혜택을 안 받는다고는 말 못 할 것 같다"고 솔직하게 말했다. 이에 재재 역시 "맞다. 우리나라는 '예쁘다', '잘생겼다'는 이야기를 정말 많이 한다"고 공감했다.

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그러면서 재재는 "소지섭 씨도 데뷔 초 무쌍 때문에 배우를 못 할 것 같다는 이야기를 들으셨다고 하더라"라고 물었다.

이에 소지섭은 자신의 데뷔 시절을 떠올렸다. 그는 "제가 SBS 드라마 '모델'로 데뷔했는데 김남주 선배님의 동생 역할이었다. 그때 주인공이 장동건 형이었다"며 "당시에는 주인공들이 다 조각 같은 외모에 쌍꺼풀이 짙은 배우들이었다"고 말했다.

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이어 "미팅이나 오디션을 보러 가면 다들 '너는 눈 때문에 안 돼', '수술하고 와'라고 하더라"며 데뷔 초 겪었던 이야기를 솔직하게 털어놨다.

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하지만 시간이 흐르며 대중의 시선도 달라졌다. 소지섭은 "'미안하다 사랑하다' 이후에는 잘생긴 배우가 됐다"며 웃음을 터뜨렸다.

그러면서 "되게 어색했다. 그냥 잘 버티고 있었을 뿐인데 어느 순간 그런 이야기를 듣게 되더라"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 소지섭은 지난 2004년 방영된 드라마 '미안하다 사랑하다'에서 차무혁 역을 맡아 폭발적인 사랑을 받았으며, 오는 26일 첫방송되는 SBS 금토드라마 '김부장'으로 시청자들과 만날 예정이다.