'김우빈♥' 신민아, 운동·몸매 관리 안 하는 이유 "벌크업 심하게 되는 근수저"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 신민아가 타고난 근육량을 자랑하며 자신을 '근수저'라고 표현했다.

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26일 유튜브 채널 '당분간 공효진'에는 '공효진 신민아 짬 내서 서촌 나들이'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 공효진은 "생각보다 나나 민아나 쇼핑에 돈을 잘 안 쓴다"고 말했다. 신민아도 "나는 진짜 요즘 쇼핑 안 한다"고 맞장구쳤다.

공효진은 "너랑 내가 쇼핑 많이 할 때가 있었다. 그런데 어느 날 갑자기 네가 쇼핑을 놔버리더라. 맨날 레깅스만 입고 나오더라"고 떠올렸다.

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이에 신민아는 "오늘도 레깅스 입고 나왔다"며 웃었고, 공효진은 "어느날 갑자기 레깅스에 흰 티셔츠만 입고 다니길래 '너 왜 이래? 어디 운동 갔다 왔어?'라고 하면 '아니다. 나는 요즘 레깅스만 입는다'고 했다"고 전했다.

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신민아는 "운동도 안 하는데 운동복만 입는 사람들 있다"며 너스레를 떨었다.

또 공효진은 "사람들이 신민아에 대해 모르는 게 있는데 운동 안 한다. 몸매 관리도 안 한다. 그런데 타고났다"며 감탄했다.

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신민아는 "나 벌크업이 진짜 심하게 된다. 근수저"라고 밝혔고, 공효진은 "금수저가 거기서 왜 나오냐. 무슨 맥락이냐"고 되물었다.

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그러자 신민아는 "금 아니고 근"이라며 "같이 못 하겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.