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산다라박, 신발만 1000켤레 쇼핑왕 "밥 굶어도 사야 된다고..방 4개가 옷방"

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산다라박, 신발만 1000켤레 쇼핑왕 "밥 굶어도 사야 된다고..방 4개가 옷방"

[스포츠조선 조윤선 기자] 투애니원 산다라박이 쇼핑 마니아 면모를 공개했다.

26일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '필리핀에서 데뷔, 2NE1데뷔, 밴드 데뷔 계속 데뷔해도 또 신인 같은 비주얼. 최강 동안 산다라박'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 산다라박은 요즘도 쇼핑을 즐기냐는 질문에 "사실 사생활 포기하고 한 게 쇼핑밖에 없다"고 답했다. 이어 "연애도 안 했고, 술 마시지도 않고, 놀러 가지도 않고 유일하게 즐긴 게 쇼핑"이라고 밝혔다.

조현아는 "언니 옷장을 옛날부터 TV에서 진짜 많이 봤는데 힙합 그 자체다. 사람이 사는 것도 완전 갱스터"라고 감탄했다.

이에 산다라박은 "처음부터 조기교육이 중요한데 연습생 때부터 YG에서 지누션 오빠들이 한 말이 있다. '다라야, 밥은 굶어도 신발은 사야 된다'고 했다"고 말해 음을 자아냈다.

산다라박, 신발만 1000켤레 쇼핑왕 "밥 굶어도 사야 된다고..방 4개가 옷방"

이어 "내가 지금 농구 프로그램을 하는데 서장훈 오빠가 '운동화 모으니?'라고 하더라. 그래서 이 일화를 말씀드렸다"며 "농구화로만 봤을 때는 마이클 조던이다. 신발로만 보면 농구 제일 잘 하는 사람"이라고 너스레를 떨었다.

산다라박은 신발이 몇 켤레 정도 있느냐는 질문에 "천 켤레는 있는 것 같다"며 "방도 4개인데 다 옷방"이라며 쇼핑 마니아다운 면모를 드러냈다.

이를 들은 조현아는 "진짜 멋있다. 독보적으로 멋있다"며 거듭 감탄했고, 산다라박은 "한번 사는 인생이지 않냐. 이게 생각하기 나름인데 좋게 생각해줘서 고맙다"고 말했다.

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