최형우, 손발 묶인 손아섭 넘었다...4안타 폭발→통산 2623안타, 최다안타 1위 등극[대구레코드]

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[대구=스포츠조선 정현석 기자]삼성 라이온즈 해결사 최형우가 손발 묶인 손아섭의 최다안타 기록을 따라잡았다.

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최형우는 3일 대구 한화전에 3번 지명타자로 출전, 홈런 포함 3안타를 몰아치며 개인 통산 2622안타를 기록, 두산 손아섭이 보유한 KBO 통산 최다안타 신기록과 타이를 이뤘다.

최형우는 0-2로 뒤진 4회말 선두타자로 나서 1볼에서 왕옌청의 2구째 143km 직구를 당겨 추격의 우월 솔로홈런을 날렸다.

최형우의 한방을 신호탄으로 삼성은 볼넷, 실책, 안타로 만든 1사 만루에서 김도환의 적시타와 박승규의 밀어내기 볼넷을 보태 3-2로 단숨에 역전에 성공했다.

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5회 선두타자로 중전안타를 뽑아낸 최형우의 진가는 7회에 다시 한번 빛났다.

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3-4 역전을 허용한 7회 1사 2루에서 한화 투수 쿠싱의 몸쪽 150㎞을 밀어내 좌익수 앞에 떨어뜨렸다. 2루주자 박승규가 홈을 밟아 4-4 동점을 만드는 천금 같은 동점 적시타.

손아섭과 어깨를 나란히 하는 통산 2622번째 안타였다.

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최형우는 9회말 쿠싱을 상대로 이적 후 최다인 4안타 째를 날리며 2623안타로 손아섭을 넘어 통산 최다안타 1위에 등극했다.

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한화에서 두산으로 이적한 손아섭은 최근 슬럼프로 말소돼 퓨처스리그에 머물러 있다. 손발이 묶인 사이 최형우가 KBO 역사를 바꾸고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com

사진제공=삼성 라이온즈