전셋값, 매매보다 더 빨리 뛴다…수도권 2%대 상승

아파트 전세 물량 부족이 이어지는 가운데 올해 들어 전국 전셋값 상승률이 매매가격 상승률을 웃도는 흐름이 이어지고 있다.

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11일 한국부동산원에 따르면 올해 전국 아파트 전세가격 누적 상승률은 5월 첫째 주 기준 1.56%로 매매가격 상승률(0.98%)보다 0.58%포인트 높았다.

수도권 전세 상승률은 2.20%로 매매 상승률(1.79%)을 0.41%포인트 상회했고, 비수도권 역시 전세 상승률(0.94%)이 매매 상승률(0.20%)을 0.74%포인트 웃돌았다.

서울은 매매 상승률(2.81%)이 전세 상승률(2.61%)을 소폭 앞섰으나 격차는 0.20%포인트까지 축소됐다. 5월 첫째 주 서울 아파트 전셋값은 전주 대비 0.23% 올라 2015년 11월 이후 최고 상승폭을 기록했다.

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지역별로는 경기 수원 영통구(4.57%), 안양 동안구(4.53%), 전남 무안군(4.39%), 서울 성북구(4.20%), 경기 용인 기흥구(4.16%) 순으로 상승률이 높았다. 서울에서는 노원구(4.06%), 광진구(3.82%) 등 중저가 지역에서도 상승세가 이어졌다.

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강남권은 매매 대비 전세 강세가 두드러졌다. 서초구는 매매가격이 1.00% 오르는 데 그친 반면 전셋값은 3.65% 상승했다. 강남구는 매매가격이 0.38% 하락했지만 전세는 0.84% 올랐고, 송파구 역시 전세 상승률(2.09%)이 매매 상승률(1.37%)을 웃돌았다.

용산구(매매 1.13%, 전세 2.36%)와 노원구(매매 3.48%, 전세 4.06%) 등도 전세 상승률이 매매 상승률을 상회하는 흐름을 보였다.

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전셋값 상승은 전세의 월세 전환, 신축 입주물량 감소, 전세 매물 축소 등의 영향이 복합적으로 작용한 것으로 풀이된다.

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서울 공동주택 입주 물량은 올해 2만7058가구에서 내년 1만7197가구로 감소할 전망이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com