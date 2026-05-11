카카오페이, '무주산골영화제' 공식 스폰서 및 결제 파트너로… 12일부터 혜택 예매 시작

사진제공=카카오페이

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카카오페이가 다시 한번 문화예술 페스티벌과 손잡는다. 카카오페이만의 특별한 혜택도 준비돼 있다.

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카카오페이(대표 신원근)는 다음 달 4일부터 닷새간 열리는 '제14회 무주산골영화제'에 공식 스폰서이자 결제 파트너로 참여한다. 지난해 두 차례 문화예술 이벤트와의 성공적인 파트너십을 치른데 이어 다시 한번 차별화된 협업에 나섰다.

카카오페이는 행사의 핵심 후원자격인 '골드 스폰서'로 단독 참여한다. 티켓 예매, 굿즈 구매, 간식부스, 브랜드 팝업 스토어 등에서 편리한 결제와 다양한 혜택도 선보일 예정이다.

먼저 12일 시작될 온라인 사전예매 시 할인 혜택을 제공한다. 무주산골영화제 홈페이지에서 카카오페이머니로 결제 시 5%의 할인 혜택을 선착순 제공한다. 실내상영작은 물론 무주등나무운동장 1일 입장권, 숙박패키지, 씨네패스 등 온라인 예매 결제 시 적용된다.

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온라인 사전 예매는 12일 오후 2시 씨네패스, 숙박패키지를 시작으로 순차 진행된다. 자세한 일정은 무주산골영화제 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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영화제 현장에서도 카카오페이를 발견할 수 있다. 현장 티켓 및 굿즈 구매 시 카카오페이 단독 결제로 빠르고 편리한 결제 경험을 제공한다. 브랜드 팝업 스토어와 다양한 현장 프로모션으로도 영화제 관객들을 만날 예정이다.

카카오페이는 꾸준히 문화예술 이벤트와 협업하며 애호가들의 지갑 없는 예술 몰입 경험을 돕고 있다. 지난해 <서울재즈페스티벌 2025>과 <서울아트굿즈페스티벌 2025>와의 공식 파트너십 및 단독 결제 협업이 호평을 받은 바 있다.

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카카오페이는 "기술로 사용자를 이롭게 만든다는 미션에 따라 금융으로 일상 속 편리함과 취향을 북돋는 일에 나서고 있다"면서 "카카오페이만의 편리한 결제 경험으로 초여름 덕유산 자락에서 펼쳐질 영화 같은 순간에 깊이 몰입하시기를 바란다"라고 말했다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com