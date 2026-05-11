LG전자 올레드 프로 영역 확장…현대차 레이싱 시뮬레이터에 공급

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LG전자의 올레드 모니터의 활용 영역이 넓어졌다. LG전자는 11일 현대차의 드라이빙을 경험할 수 있는 레이싱 시뮬레이터에 올레드 모니터를 공급한다고 11일 밝혔다.

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LG전자에 따르면 올레드 모니터가 채용된 현대 N 레이싱 시뮬레이터는 프로와 레이서 2종으로 구성된다. 프로 모델에는 65형 LG 올레드 프로 모니터가, 레이서 모델에는 65형 LG 올레드 TV가 활용된다.

4K 올레드 패널이 적용된 LG 올레드 프로 모니터는 고화질·고용량의 콘텐츠를 압축하지 않고 안정적으로 전송할 수 있는 인터페이스를 갖춘 전문가용 모니터다. 자체 색 보정(Calibration)과 화면 밝기·색상을 균일하게 표현하는 최적화 보정 기능으로 생생한 색감을 그대로 표현하는 게 장점이다.

LG전자는 "오랜 시간 축적한 올레드 기술력과 사이니지 경쟁력을 바탕으로, 영상 제작 현장부터 각종 시뮬레이터까지 맞춤형 설루션으로 다양한 분야의 사업기회를 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com