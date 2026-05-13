현대차·기아, 오픈소스 특허 리스크 대응…OIN 2.0 참여

사진제공=현대차그룹

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현대자동차·기아가 오픈소스 소프트웨어(OSS) 관련 특허 분쟁에 대비하기 위해 글로벌 특허 네트워크에 추가로 참여했다.

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현대차·기아는 '오픈 인벤션 네트워크(OIN) 2.0'에 가입했다고 13일 밝혔다. OIN은 리눅스 기반 오픈소스 생태계에서 특허 분쟁을 예방하기 위한 글로벌 협의체로, 회원사 간 특허를 공유하는 상호 라이선스 방식으로 운영된다. 아마존, 구글, 도요타, 닛산 등 주요 IT·자동차 기업들이 참여하고 있다.

앞서 현대차·기아는 2015년 OIN 1.0에 가입한 바 있으며, 올해 특허 보호 범위를 확대한 OIN 2.0 체계에도 동참했다.

오픈소스 소프트웨어는 개발 속도를 높일 수 있는 장점이 있지만, 특허 분쟁 발생 시 서비스 제약으로 이어질 수 있다는 리스크도 존재한다. 이에 따라 완성차 업계에서도 관련 대응 필요성이 커지고 있다.

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현대차·기아는 이번 가입을 통해 SDV(소프트웨어 중심 차량), 커넥티드 서비스, 클라우드 등 주요 영역에서 기술 개발과 서비스 운영 안정성을 확보한다는 방침이다. 아울러 OIN 내 특허 보호 범위 설정에도 참여해 대응 역량을 강화할 계획이다.

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현대차·기아 관계자는 "SDV 시대에 대응하기 위해 기술 개발뿐 아니라 법적 요소까지 관리하여 안정적인 서비스 운영 기반을 확보하고 있다"며 "이번 OIN 2.0 가입을 통해 글로벌 네트워크와의 협력은 물론, 소프트웨어 중심의 미래 모빌리티 경쟁력을 강화할 예정"이라고 밝혔다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com