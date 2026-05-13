현대차, 뉴욕서 FIFA 뮤지엄 전시…월드컵 100년 조명

FIFA 뮤지엄 전시장 전경 랜더이미지. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 2026 FIFA 월드컵을 앞두고 미국 뉴욕에서 월드컵 역사와 브랜드 메시지를 결합한 전시를 연다.

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현대차는 뉴욕 맨해튼 록펠러센터 내 라디오파크에 FIFA 뮤지엄을 열고 '레거시 오브 챔피언즈(Legacies of Champions)' 전시를 개최한다고 13일 밝혔다. 전시는 6월 11일부터 7월 19일까지 진행된다.

이번 전시는 1930년 첫 월드컵부터 현재까지 약 100년의 대회 역사를 조망하는 구성으로, 역대 우승팀과 주요 선수, 상징적인 경기 장면 등을 중심으로 콘텐츠가 마련된다. 실제 경기에서 사용된 유물과 함께 2026 월드컵 참가 48개국 대표팀 유니폼도 전시된다.

월드컵 초대 우승 트로피인 줄리메컵이 공개되며, 일정 기간 동안 FIFA 월드컵 트로피도 특별 전시될 예정이다. 결승전 순간을 담은 영상 콘텐츠 '더 파이널(The Final)'과 역대 우승자를 조명하는 '월 오브 챔피언스(Wall of Champions)' 등 체험형 요소도 포함됐다.

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현대차는 이번 전시를 통해 1999년부터 이어온 FIFA 후원 역사를 함께 조명한다. 약 27년간 공식 파트너로 참여하며 대회 운영 지원과 팬 참여 확대에 기여해온 점을 강조한다는 설명이다.

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아울러 로보틱스 기술을 활용한 전시 콘텐츠를 통해 '미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)'라는 캠페인 메시지도 전달한다. 현대차는 보스턴 다이내믹스와 협업한 기술을 기반으로 축구와 로보틱스를 결합한 체험 요소를 선보일 계획이다.

이와 함께 록펠러센터 야외 공간에서는 팬빌리지 행사와 연계한 참여형 프로그램도 운영된다. 전시는 무료로 진행되며 사전 예약을 통해 관람할 수 있다.

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현대차 관계자는 "이번 전시는 월드컵의 역사와 의미를 되짚는 동시에 미래 기술과 팬 경험을 결합한 새로운 시도를 담고 있다"고 밝혔다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com