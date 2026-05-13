OCI미술관, 관람객 참여형 프로그램 ARTISTOUR 진행

제공=OCI미술관

Advertisement

Advertisement

OCI미술관은 9일 2026 OCI YOUNG CREATIVES에 선정된 신진 작가의 전시 연계 프로그램 ARTISTOUR를 진행했다고 13일 밝혔다.

Advertisement

ARTISTOUR는 작가가 직접 1일 도슨트로 참여해 관람객과 전시를 함께 둘러보며 작품과 작업 과정을 설명하는 프로그램으로, 지난 2024년부터 운영되고 있다.

이번 행사에는 올해 OCI YOUNG CREATIVES에 선정된 6인 가운데 조유정, 이은경 작가가 참여했다.

행사는 조유정의 《영원한 경이》와 이은경의 《수도꼭지 연대기》 전시를 중심으로 작품 세계와 작업 과정에 대한 이야기를 관람객들과 나눴다.

Advertisement

행사에는 30여 명의 관람객이 참석했으며, 현장 모습은 OCI미술관 인스타그램 라이브를 통해서도 중계됐다.

Advertisement

OCI YOUNG CREATIVES는 2010년 시작된 OCI미술관의 신진 작가 지원 프로그램이다.

매년 만 35세 이하 작가 6명을 선정해 창작지원금 1,000만 원과 함께 개인전 개최, 큐레이팅, 비평가 매칭, 전시 홍보, 아티스트 투어 등 창작 활동 전반을 지원한다.

Advertisement

이번달 30일까지 진행되는 이번 전시에서 조유정 작가는 1층에서 《영원한 경이》라는 주제로 색의 물질성과 비물질성을 탐구하며, 색이 품어온 역사와 문화적 맥락을 회화로 풀어냈다.

Advertisement

전시는 칼라차트, 수납장, 판화 세가지 형식으로 구성되어 관람객들과 만난다.

2층에서는 이은경 작가의 《수도꼭지 연대기》가 전시 중으로 '울음'을 통해 감정을 타인과의 공감과 연결로 확장하며, 드로잉, 입체 조각, 키네틱 등 다양한 매체를 통해 분열된 감정을 표현했다.

이와 함께 특별전 'OCI 어게인: 귀한 인연'도 같은 기간 열린다.

박미경 작가의 《어둠을 증언하는 빛》 전시는 빛과 어둠의 관계를 통해 감각의 깊이를 탐색하는 작품들로 구성됐으며, 3층에서 만나볼 수 있다.

OCI미술관 관계자는 "지금까지 108명의 작가가 OCI YOUNG CREATIVES를 통해 활동을 시작했다"며 "앞으로도 차세대 예술가 발굴과 지원을 이어가겠다"고 말했다.

한편 이번 전시에 이어 2026 OCI YOUNG CREATIVES 선정 작가 4명(서도이, 윤정민, 장승근, 줄리언 리)의 개인전도 오는 10월까지 순차적으로 선보일 예정이다.