나은병원, 한국장기조직기증원과 업무 협약…장기기증 활성화 협력

[스포츠조선 장종호 기자] 나은병원(병원장 하헌영)과 한국장기조직기증원(원장 이삼열)이 장기기증 활성화에 힘을 모으기로 했다.

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지난 12일 국제의학연구소 대강당에서 열린 업무협약식에는 나은병원 하헌영 병원장, 박효선 간호부원장, 이한영 외과 과장을 비롯한 병원 보직자들과 한국장기조직기증원 이삼열 원장, 강현진 기증관리본부장 등 기증원 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 뇌사추정자 및 잠재적 조직기증자를 신속하게 발굴과 체계적인 연계를 할 수 있는 원내 프로토콜을 마련하고 장기조직기증 활성화를 위한 협력체계를 구축하기 위해 추진됐다.

양 기관은 기증활성화프로그램(DIP)의 운영을 기반으로 ▲기증활성화 회의(DIPC) 운영 ▲의료진 인지·태도 조사(HAS) 시행 ▲의료진 대상 교육 및 인식 개선 활동 ▲기증자 발굴 및 연계 체계 구축 등을 위해 상호 협력하기로 했다.

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DIPC는 병원 경영진과 의료진이 참여해 잠재 기증자 발굴과 기증 활성화를 위한 원내 협의 체계를 구축하는 회의체로, 지속적인 질 관리와 프로세스 개선을 담당한다. HAS는 의료진을 대상으로 기증 관련 인식과 태도, 교육 요구도를 조사ㆍ분석해 교육 및 인식 개선 전략 수립에 활용되는 프로그램이다.

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이번 협약을 통해 나은병원은 한국장기조직기증원과의 협력 네트워크를 강화하고 인천 지역 내 장기조직기증 활성화를 위한 기반을 마련할 것으로 기대된다. 이를 통해 기증자 발굴이 확대되고 이식 대기자의 생명 연장과 삶의 질 향상으로 이어질 것으로 전망된다.

나은병원 하헌영 병원장은 "이번 협약을 통해 기증자 발굴과 의료기관 간 협력을 확대해 이식 대기자의 생명 연장과 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com