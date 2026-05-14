키움증권, '단일종목 레버리지·인버스 상품 교육 이수 이벤트'

사진제공=키움증권

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키움증권이 오는 27일 상장 예정인 '단일종목 레버리지 및 인버스 상품'에 대한 투자자들의 높은 관심을 반영, 사전 교육 이수 등록 이벤트를 진행 중이라고 밝혔다.

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이번에 상장되는 상품은 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 증시를 대표하는 우량주를 대상으로 한다. 해당 종목의 일간 수익률을 2배로 추종하는 레버리지 상품과, 반대로 하락 시 수익을 얻는 인버스 상품으로 구성되어 있다. 특정 종목에 집중 투자하며 수익률을 극대화하려는 투자자들에게 새로운 대안이 될 것으로 기대된다.

단일종목 레버리지 및 인버스 상품은 투자 위험도가 높은 만큼, 금융당국의 지침에 따라 금융투자교육원에서 제공하는 '단일종목 레버리지·인버스 상장 상품 거래 사전교육(이하 심화교육)'을 이수해야 거래가 가능하다.

키움증권은 고객들이 상장당일 차질없이 거래를 시작할 수 있도록 앱(영웅문S#)과 홈페이지를 통해 교육 이수번호를 등록할 수 있는 시스템을 운영하고 있다. 교육 이수 번호를 등록한 고객 대상으로 커피 기프티콘을 최대 2만명 추첨 지급하는 이벤트도 진행하고 있다.

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키움증권 관계자는 "교육이수 등록화면 오픈 이후 불과 일주일 만에 3000명 이상의 고객이 심화 교육을 이수 등록했다"며 "상장 당일 원활한 매매를 위해 미리 교육을 이수하고 이벤트 혜택도 받아 가시길 바란다" 고 말했다.

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본 이벤트 및 상장 상품에 대한 자세한 내용은 키움증권 홈페이지 또는 모바일 앱 '영웅문S#'을 통해 확인할 수 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com