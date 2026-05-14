채비, 카타르 전력청 충전기 실증 사업 착수. 국내 충전 사업자 최초 사업 추진권 확보… 중동 시장 정조준

주카타르 대사관·코트라 카타르·채비·솔루엠·VIM 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진제공=채비

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국내 전기차 급속 충전 인프라 운영 사업자(CPO) 1위 기업 채비(CHAEVI, 대표 최영훈, 구 대영채비)가 글로벌 전자부품 및 스마트 솔루션 제공 기업 솔루엠(SOLUM)과 손잡고 중동의 핵심 요충지인 카타르 공공 충전 인프라 시장에 본격 진출한다.

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이번 사업은 국내 전기차 충전기 사업자가 카타르 전력청(Kahramaa) 공공 부문 실증사업(PoC)에 참여한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다.

중동 전기차 시장은 정부 주도의 탄소 저감 정책과 대중교통 전기화 계획을 바탕으로 빠르게 성장하고 있다. 특히 카타르는 '카타르 국가 비전 2030(Qatar National Vision 2030, QNV 2030)'과 '제3차 국가 개발 전략(NDS-3)'에 따라 탄소 발자국 감축과 친환경 교통 인프라 확대를 핵심 국가 과제로 추진하고 있다. 카타르 정부는 2030년까지 대중교통 버스를 100% 전기차로 전환한다는 목표 아래 충전 인프라 구축에 속도를 내고 있다.

국가 전력과 수자원을 총괄하는 공공기관인 카타르 전력청은 전기차 충전소 설치 및 인프라 구축을 주도하며, 현재 약 100개 수준인 전기차 충전소 수를 2030년까지 1,000개로 확대한다는 구체적인 로드맵을 제시했다.

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채비는 이번 실증 사업을 통해 K-충전기의 기술적 경쟁력과 현지 적합성을 입증하고, 이를 발판으로 향후 카타르 정부가 추진할 대규모 충전기 보급 사업 입찰에 적극 참여해 시장 점유율을 확대해 나갈 계획이다.

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카타르 전력청은 국내 관급 조달 시장과 유사하게 안정적인 수요와 높은 영향력을 보유한 기관인 만큼, 이번 PoC 통과는 향후 수백 대 규모의 본 사업 수주로 이어질 가능성이 높다는 평가다. 아울러 중동 특유의 고온·건조한 사막·모래바람 등 극한 조건에서도 원활한 가동이 가능한 충전 기술 및 운영 역량을 입증함으로써, 중동 권역 전반으로 사업 확대를 위한 중요한 레퍼런스가 될 것으로 기대된다.

채비·솔루엠·VIM 관계자들이 카타르 전력청 충전기 실증 사업에 대해 이야기를 나누고 있다. 사진제공=채비

이번 실증에 투입되는 제품은 채비의 3세대 180kW 급속충전기로, 솔루엠의 고효율 30kW 파워모듈을 탑재했다. 해당 제품은 여름철 최고 기온이 섭씨 45도를 웃도는 현지 환경에서도 안정적인 출력(Vdc)을 유지할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 실증 장비는 오는 7월 초 카타르 현지에 도착하여 본격적인 운용에 들어갈 예정이다.

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이번 사업이 성사된 배경에는 카타르 현지 자동차 산업 전문기업 VIM Automotive와의 긴밀한 파트너십이 주요하게 작용했다. VIM Automotive는 카타르 내 정부 및 공공기관과 강력한 네트워크를 보유하고 있으며, 채비의 현지 시장 진입과 향후 대규모 공공 입찰 과정에서 실질적인 전략 채널 역할을 수행하고 있다.

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채비는 이번 실증 사업을 발판으로 사우디아라비아, UAE 등 걸프협력회의(GCC) 6개국 전역으로 사업을 확대할 방침이다. 특히 카타르 공공 부문 레퍼런스를 기반으로 중동 시장 내 신뢰도를 높이고, 현지 환경에 최적화된 충전 솔루션을 앞세워 공공 및 민간 충전 인프라 수요에 적극 대응한다는 전략이다.

채비 최영훈 대표는 "카타르 전력청 실증 사업은 중동 시장의 높은 진입 장벽을 넘어서는 핵심 관문이며, K-전기차 충전 솔루션의 글로벌 경쟁력을 입증하는 중요한 이정표가 될 것"이라며 "이번 실증 결과를 바탕으로 카타르 국가 비전 2030의 주요 파트너로서 입지를 다지고, 카타르를 교두보로 GCC 전역에서 확대되는 전기차 충전 인프라 수요를 선제적으로 공략하며 글로벌 사업 확장을 가속화하겠다"고 강조했다.

한편, 채비는 미국을 핵심 거점으로 해외 진출을 가속화하고 있으며, 최근에는 아랍에미리트(UAE)의 에너지 인프라 기업 에미리트 일렉트리컬 엔지니어링(Emirates Electrical Engineering L.L.C, 이하 EEE)과 업무협약(MOU)을 체결하는 등 중동 시장도 본격적으로 공략하고 있다.

채비는 상장으로 조달한 자금을 바탕으로 글로벌 완성차 업체·CPO·에너지 기업과의 협력을 강화해 기술 경쟁력을 높이고 해외 사업의 외연을 계속해서 넓혀나갈 방침이다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com